Parque de Águas Claras ficará aberto no feriado de Dia de Finados; veja programação no DF

O feriado de Finados, em 2 de novembro, vem aí. Trata-se de uma das datas mais importantes do calendário nacional, dia de celebrar os mortos e lembrar os entes queridos que partiram, mas também de programar o feriadão para quem conseguir aproveitar a sequência de quatro dias de folga emendando com o fim de semana. Os seis cemitérios do Distrito Federão vão funcionar das 7 às 19h.

Aos que ficarem na cidade, vale conferir o que abre e fecha durante esses dias, com atenção aos horários de funcionamento dos serviços essenciais oferecidos pelo GDF.

Na segunda-feira (1º/11), um dos pontos de lazer mais procurados da cidade, o Zoológico de Brasília, não abre. Já terça (2/11), funciona das 9h às 17h, com restrição de público de 2,5 mil pessoas. Para evitar aglomeração, a sugestão é chegar cedo e garantir o passaporte para a diversão junto com a bicharada e as amplas áreas verdes do espaço.

Outras opções de lazer que podem ser desfrutadas por quem não for viajar são o Jardim Botânico, que abre das 9h às 17h no feriado de Finados, e o Parque Nacional de Brasília, aberto somente na segunda-feira (1º/11). O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek funciona normalmente, das 6h às 22h.

Confira abaixo o funcionamento dos principais serviços do GDF, como saúde, segurança e transporte público, nesse feriado.

Bombeiros

A corporação vai operar em regime de plantão 24horas, com atendimento pelo telefone 193.

BRB

O BRB informa que as agências bancárias e os correspondentes não abrem na terça-feira (2/11), feriado de Finados. Na segunda (1/11), o funcionamento das agências é das 9h às 14h, sendo reservado o horário de 9h às 10h para idosos, gestantes e pessoas com deficiências. As agências localizadas nos shoppings funcionarão das 10h às 14h. Em relação aos correspondentes bancários, o funcionamento na segunda é das 8h às 17h.

Torre de TV

A Torre de TV funcionará normalmente no sábado e domingo (30 e 31) e na terça-feira (2/11), feriado de Finados, de 9h às 17h45. Na segunda (1/11), a Torre estará fechada para limpeza e manutenção. A visitação obedece aos protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde por conta da pandemia da covid-19. O acesso ao mirante é por ordem de chegada e, atendendo às medidas de distanciamento social, são permitidas apenas quatro pessoas, por vez, no elevador.

Caesb

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) não dará expediente em 1º e 2/11. No entanto, as equipes de manutenção seguirão trabalhando em regime de plantão. Também não haverá atendimento nos escritórios e postos do Na Hora. Já atendimento remoto, agência virtual, aplicativo, site e telefone 115 funcionam ininterruptamente.

Por meio dos canais virtuais, é possível solicitar revisão ou segunda via de contas, alteração de titularidade e vencimento, consumo de água, consulta de protocolos, parcelamento de débitos, primeira ligação de água, autoleitura, ressarcimento de danos, alteração do titular ou do vencimento da conta, religação de água, débitos, manutenção de redes, além de serviços comerciais como análise de contas, atualização de cadastro e religação.

Ceasa

A Ceasa vai funcionar normalmente na segunda-feira (1º/11). Porém, estará fechada para o público externo na terça (2), Dia de Finados.

Coleta de lixo

As unidades operacionais do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) vão funcionar normalmente no feriado de 2 de novembro. Isso vale para Unidade de Recebimento de Entulho (URE), Aterro Sanitário de Brasília (ASB), gerências de limpeza e gerências de tratamento (usinas). Da mesma forma ocorre com a coleta convencional e coleta seletiva. Os serviços serão realizados normalmente, conforme cronograma disponível no site do SLU.

Detran

Não haverá atendimento ao público nas unidades do Detran no Dia de Finados (2/11). Os servidores que atuam na engenharia e fiscalização de trânsito trabalharão em regime de escala. As consultas on-line, disponíveis por meio do aplicativo e do portal de serviços do Detran, funcionarão normalmente.

Eixão do Lazer

Na segunda-feira (1º/11), o Eixão é aberto normalmente para o trânsito de veículos. Já na terça (2/11), o fluxo dos carros será interrompido para lazer dos pedestres, entre as 6h e as 18h. Já as operações de reversão na Estrada Parque Ceilândia (DF-095 / Via Estrutural), na BR-070 e na DF-250 serão suspensas somente na terça-feira (2).

Neoenergia

As equipes de emergência e o teleatendimento da Neoenergia Brasília funcionarão em escala normal de trabalho, atuando 24 horas por dia. Em casos de falta de energia, a empresa pode ser acionada pelo WhatsApp, por meio do número 3465-9318, ou pelo aplicativo para smartphones Neoenergia Brasília. Caso precise falar com o teleatendimento da distribuidora, ligue 116.

Jardim Botânico

O Jardim Botânico de Brasília abre suas portas para visitação pública de terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h40.

Polícia Militar

Os batalhões da PMDF seguem com policiamento 24 horas por dia, sem alteração, mesmo nos dias do feriado prolongado.

Polícia Civil

Nas datas referentes ao feriado, a PCDF funcionará em regime de plantão. As unidades que funcionarão 24 horas durante todo o feriado são: 1ª DP, 2ª DP, 3ª DP, 4ª DP, 5ª DP, 6ª DP, 8ª DP, 9ª DP, 10ªDP, 11ªDP, 12ª DP, 13ª DP, 14ª DP, 15ª DP, 16ª DP, 17ª DP, 18ª DP, 19ªDP, 20ª DP, 21ª DP, 23ª DP, 24ª DP, 26ª DP, 27ª DP, 29ª DP, 30ª DP, 31ª DP, 32ª DP, 33ª DP, 35ª DP e 38ª DP.

Também funcionam 24h as duas delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM I e II) e as duas delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II).

Funcionam como Centrais de Flagrante as seguintes unidades: 1ª DP, 5ª DP, 6ª DP, 12ª DP, 13ª DP, 15ª DP, 16ª DP, 18ª DP, 20ª DP, 21ª DP, 24ª DP, 26ª DP, 27ª DP, 30ª DP.

Restaurantes comunitários, Cras, Creas e centros de convivência

Os 14 restaurantes comunitários do DF estarão fechados. Unidades do Cras, Creas e centros de convivências também só reabrem na quarta-feira (3/11). Quanto às unidades de acolhimento, centros Pop e de Proteção Social, vão funcionar normalmente, ficando disponíveis 24 horas.

Na Hora

As unidades do Na Hora, incluindo a unidade de perícia médica, estarão fechadas em 1º e 2 de novembro.

Conselho Tutelar

Em 1º e 2 de novembro, os conselheiros tutelares atenderão somente demandas urgentes, registradas pela Coordenação de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca), por meio dos telefones 125 (ligação gratuita) e (61) 3213-0657 / 3213-0763 / 3213-0766.

Procon-DF

As unidades de atendimento do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-DF) estarão fechadas em 1º e 2 de novembro.

Pró-Vítima

O Pró-Vítima, programa da Sejus de atendimento psicológico e de assistência social a vítimas de violência doméstica, intrafamiliar, psicológica, física, sexual e institucional, atenderá em regime de plantão pelo telefone (61) 98314-0631.

Transporte público

O transporte público funcionará, normalmente, na segunda-feira, com horário da tabela de dia útil e na terça-feira (2), feriado de Finados, com tabela de horário de domingo. Os passageiros podem conferir o horário das viagens por meio do site DF no Ponto DF. Já o metrô funciona no dia 2 das 7h às 19h.

Parques

Os parques geridos pelo Brasília Ambiental estarão funcionando normalmente neste fim de semana (30 e 31), na segunda-feira (1º/11) e na terça (2/11) no feriado do Dia de Finados.

Confira, abaixo, os horários de funcionamento das unidades.

• Parque Recreativo do Gama: das 6h às 18h

• Parque Distrital das Copaíbas: das 8h às 18h

• Monumento Natural Dom Bosco: das 6h às 20h

• Parque Ecológico do Paranoá: das 6h às 18h

• Parque Ecológico Sucupira: das 6h às 20h

• Parque Ecológico do Lago Norte: das 6h às 18h

• Parque Ecológico da Asa Sul: das 6h às 20h

• Parque Ecológico Olhos d’Água: entrada pelo portão principal das 5h30 às 20h; pelos portões laterais, das 6h às 18h

• Parque Ecológico Ezechias Heringer: das 6h às 22h

• Parque Ecológico de Águas Claras: das 5h às 22h

• Parque Ecológico do Riacho Fundo: das 6h às 18h

• Parque Ecológico Areal: das 6h às 18h

• Parque Ecológico Veredinha: das 6h às 22h

• Parque Ecológico Cortado: das 6h às 18h

• Parque Ecológico Três Meninas: das 7h às 18h

• Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul: das 6h às 18h

• Parque Ecológico Península Sul: das 6h às 22h.

