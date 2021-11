Parque de Águas Claras inicia plantio de mil mudas nativas do cerrado no domingo (28)

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

26/11/2021 22:50, atualizado às 22:50 de 26/11/2021

Os parques ecológicos do DF surgem como opções para os brasilienses que querem ter qualidade de vida. O parque de Águas Claras, além de ter o atrativo da natureza, atividade física e o lazer, também é espaço para plantios.

O grupo voluntários do parque, ao lado de agentes de Unidade de Conservação (UC) plantarão cerca de mil mudas de espécies nativas do bioma Cerrado no parque no próximo domingo (28/11). Para o agente do parque, José Reis, este será o segundo plantio na unidade realizado pelos voluntários. “Tem como objetivo proteger a beirada do córrego Águas Claras, uma espécie de mata ciliar”, explica. “O ano passado, em novembro, os plantios realizados construíram o Bosque dos Voluntários. Este ano visa a proteção do córrego”, diz.

De acordo com o agente José Reis, ao lado dos voluntários, a principal ambição do parque é formar bosques em lugares onde é necessário. “Estamos formando bosques em lugares onde eles são necessários. O plantio deste ano será sempre monitorado. As mudas que se perderem serão repostas, será feito combate às formigas, manutenção de capina para evitar que os tratores quebrem as mudas. O plantio estará sempre acompanhado pelos voluntários até as plantas se consolidarem”, esclarece.

Espécies

Entre as espécies que serão plantadas encontram-se: jenipapo, copaíba aroeira, xixá, jatobá, jerivá e angico. Todas as mudas foram produzidas no viveiro do próprio parque ecológico, que tem capacidade de produzir, anualmente, 35 mil mudas, segundo a coordenadora Rosa Coalho. O plantio começa às 8h30, e a população poderá ajudar na plantação. A concentração é ao lado das quadras.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.