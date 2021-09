Parque de Águas Claras recebe celebração do Dia do Cerrado

Por Pablo Giovanni | Foto: DFÁguasClaras/Divulgação

10/09/2021 22:10, atualizado às 22:15 de 10/09/2021

O segundo maior bioma da América do Sul – abrange cerca de 22% do território nacional -, o Cerrado é um dos mais ricos e importantes biomas do mundo. São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados distribuídos entre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além de representar vários espécies de animais e quase 12 mil espécies de plantas nativas, sendo 44% delas são endêmicas.

Organizado pelo Instituto Brasília Ambiental e Secretaria do Meio Ambiente, o Dia do Cerrado, celebrado neste sábado, será comemorado com várias atividades no Centro de Referência em Educação Ambiental (portão 2), dentro do parque de Águas Claras. O evento começa às 10h30 e faz parte da programação de atividades da Semana do Cerrado.

Segundo a secretaria, a programação envolve atividades de automassagem, contação de história, exposição de maquetes topográficas de unidades de conservação, doação de publicações ecopedagógicas, além da divulgação do concurso fotográfico Eu Amo o Cerrado – matéria publicada no feed do DFÁguasClaras. A programação ainda inclui exposições “A Natureza É… e Nosso DF Através de Mapas” e a palestra “Como a filosofia pode auxiliar no desenvolvimento sustentável” – este com início às 11h.

“Comemorar o dia do cerrado eu vejo como alerta. É uma forma de chamar atenção da população e agentes públicos sobre os problemas ambientais que o Cerrado têm enfrentado com as crescentes queimadas. O dia do Cerrado é uma oportunidade, de todos os anos, conhecer melhor este bioma nacional. Descobrir suas riquezas, e sua importância à nível nacional e também ao planeta, compreendendo que é fundamental preservar o Cerrado”, afirmou a senadora Leila Barros (Cidadania-DF), sobre a importância do Cerrado à Agência Senado.

Apoio

O Grupo de Escoteiros Ave Branca, que faz parte de atividades de educação ambiental, fará participação especial na programação. Além dos escoteiros, a Escola de Filosofia Nova Acrópole, do Instituto Arapoti (compostagem) e a Brigada de Combate aos Incêndios Florestais do Brasília Ambiental, farão participação na atuação de atividades de educação e prevenção.

