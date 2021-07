Polícia Militar apreende carro usado em sequestro relâmpago em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: PMDF/Divulgação

27/07/2021 23:40, atualizado às 23:40 de 27/07/2021

A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta terça-feira (27), o HRV branco levado durante o sequestro relâmpago de uma mulher de 35 anos no domingo (25), em Águas Claras. Ao avistarem o veículo, policiais abordaram o motorista dentro do carro, que alegou aos militares que não sabia da situação antecedente do veículo. Ele foi conduzido à delegacia.

Segundo a PMDF, os policiais da corporação avistaram o veículo na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) e acompanharam o veículo até a Epia, quando abordaram o automóvel. Para os policiais, o condutor afirmou que não sabia da procedência do veículo, que, além de sido levado no sequestro relâmpago em Águas Claras, também foi utilizado por criminosos para cometer roubo em Samambaia, na segunda-feira (26).

O veículo e o motorista, que confessou estar cometendo o crime de receptação, foram encaminhados à 1ª DP (Asa Sul).

Relembre o caso

Na manhã de domingo (25), câmeras de segurança de um estacionamento na rua Copaíba, em Águas Claras, flagrou o momento em que a mulher de 35 anos foi rendida por criminosos. Na ação, as câmeras mostraram que a vítima foi forçada a entrar dentro do próprio veículo pelos dois criminosos, que tomaram o controle do automóvel.

No boletim de ocorrência registrado na 21ª DP (Taguatinga Sul), o crime ocorreu por volta das 8h30. Encontrada às 12h, os criminosos tentaram sacar dinheiro em um caixa 24h em Águas Lindas de Goiás, mas ao notarem a presença de uma viatura da PMGO, desistiram da ação e seguiram para Ceilândia.

Antes, os criminosos pararam para consumir maconha e cocaína em um local ermo, além de comparem uísque, água de côco e cigarros com o cartão da vítima na cidade goiana.