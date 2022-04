Profissional de TI é preso em Águas Claras com vídeos pornográficos infantis

Um profissional de Tecnologia da Informação (TI), 39 anos, morador de Águas Claras, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na manhã desta sexta-feira (1º/4), por armazenamento e compartilhamento de vídeos e fotos de abusos sexuais infantil.

A prisão faz parte da segunda fase da operação 241, coordenada pela Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Segundo as investigações, o autor vinha sendo monitorado há pouco mais de três meses e, nesse período, os policiais constataram que ele baixou diversos conteúdos pedopornográficos, inclusive, alguns materiais haviam sido baixados dois dias antes da prisão.

Na residência, os policiais encontraram diversos arquivos desse tipo armazenados em computadores e celulares. “É importante lembrar que, por trás de uma foto, um vídeo, há uma criança que foi abusada sexualmente, o que é um crime grave. Após a deflagração, vamos iniciar uma nova fase na investigação, que é a identificação das vítimas das fotos e vídeos localizados”, frisou a delegada Simone Pereira, titular da DPCA.

O nome da operação “241” refere-se ao artigo que tipifica os crimes cometidos pelo autor na lei 8069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Fonte: CB

