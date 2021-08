Regularizão de Arniqueira: Terracap abre cadastro para ocupantes de imóveis da URB 001

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) abriu o cadastramento para ocupantes dos imóveis localizados na URB 001 do Setor Habitacional Arniqueira, popularmente conhecido como Colônia Agrícola Vereda da Cruz. O procedimento é obrigatório para que se inicie a regularização da área, e tem a finalidade de identificar os ocupantes dos lotes.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, assinou o projeto de regularização fundiária da área em fevereiro deste ano. Em julho, mais de mil lotes, entre residenciais familiares, comerciais, institucional e equipamentos públicos, foram levados a registro cartorial. Agora, trata-se da nova quadra 10 da Região Administrativa.

Inicialmente, 974 lotes, de uso residencial e misto, estão disponíveis para cadastro. Os ocupantes podem realizar o procedimento de forma totalmente on-line.

Ao entrar na página da Terracap (www.terracap.df.gov.br), o interessado encontrará a seção “Regularize Imóveis”. No campo, haverá a aba “Setor Habitacional Arniqueira – URB 001, Cadastre-se”. Basta clicar no link e fornecer as informações solicitadas pela Agência.

O mesmo procedimento pode ser feito via dispositivo móvel, pelo aplicativo para as plataformas Android e iOS, denominado “Terracap”.

Após essa etapa, a Terracap publicará edital de chamamento de Venda Direta, contendo endereços, metragem e valores dos lotes, convocando os ocupantes a apresentarem a proposta de compra do imóvel.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos canais de atendimento da Terracap, no call center (61) 3342-1103, ou pelo atendimento remoto, por meio do chat online. É só acessar o portal da empresa.​

