Restaurante clássico de Águas Claras fecha as portas por crise financeira agravada por pandemia

O restaurante D’Lurdes, conhecido dos amantes da boa culinária em Águas Claras, fechou as portas após 11 anos de história na cidade. A decisão de comunicar o fechamento do local aconteceu nas redes sociais do restaurante e, segundo a gerência da Casa, o fator pandemia pesou na decisão difícil. “Lutamos com todas as nossas forças para enfrentar a dura batalha de passar por dois lockdowns e nos mantermos em funcionamento depois de tamanha dificuldade”, afirma a Casa, localizada na Quadra 301, na Avenida Parque de Águas Claras.

De acordo com o restaurante, os dois anos de pandemia, onde a equipe do restaurante teve por obrigação se reinventar e cortar gastos, fizeram com que o tradicional restaurante da cidade fechasse as portas. “Fomos obrigados a tomar medidas para enxugar nossos gastos, tivemos que nos reinventar, modificar rotinas, adaptar cardápios, comprar com mais cuidado, enfim, várias foram as adaptações para manter a Casa aberta e para não desamparar nossos clientes e toda nossa equipe que precisava levar o alimento para sua casa, pois sabemos que por trás de cada colaborador existe uma família que dependia do salário pago pelo D’Lurdes para o seu sustento”, diz o comunicado.

Conhecido por pizzas completamente saborosas, além da tradicional gastronomia mineira – sensações da unidade – as consequências danosas que a pandemia trouxe ao restaurante causaram estragos em grandes proporções na área financeira. “Lutamos muito, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para seguirmos a batalha no enfrentamento da grande crise que se instalou no mundo após a pandemia, mas infelizmente a pandemia causou um estrago de proporções enormes afetando absurdamente o negócio, nos obrigando a decidir pelo encerramento das atividades e fechamento do D’Lurdes, pois as consequências danosas que a pandemia nos trouxe são irreparáveis e de proporções imensuráveis”, afirmam.

Funcionários surpreendidos

Para a TV Globo Brasília, funcionários do restaurante souberam do fechamento do restaurante pelas redes sociais, na segunda-feira (03/01), após as festas de final de ano, onde muitos relataram surpresa. “(O restaurante) representava muita coisa. Minha fonte de renda e sustento durante a crise, e até então é o que a gente tinha como segurança financeira”, disse Aline Helena, funcionária do estabelecimento. “Tenho filhos, tenho minha família no Rio de Janeiro e muita gente dependia do meu salário”, concluiu. Muitos outros funcionários, que foram abordados pela reportagem da emissora, relatam que não foram pagos com o 13°. Tentamos contato com o restaurante sobre a situação, mas até o momento não obtivemos resposta.

Veja a nota do restaurante na íntegra

Nesses quase dois anos de pandemia passamos por muitas dificuldades e só conseguimos enfrentá-las com a ajuda, apoio e dedicação de todos vocês. Foi um período muito difícil, mas de grande aprendizado e crescimento para todos nós, pois lutamos com todas as nossas forças para enfrentar a dura batalha de passar por dois lockdowns e nos mantermos em funcionamento depois de tamanha dificuldade.

Nesse período fomos obrigados a tomar medidas para enxugar nossos gastos, tivemos que nos reinventar, modificar rotinas, adaptar cardápios, comprar com mais cuidado, enfim, várias foram as adaptações para manter a Casa aberta e para não desamparar nossos clientes e toda nossa equipe que precisava levar o alimento para sua casa, pois sabemos que por trás de cada colaborador existe uma família que dependia do salário pago pelo D’Lurdes para o seu sustento.

Lutamos muito, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para seguirmos a batalha no enfrentamento da grande crise que se instalou no mundo após a pandemia, mas infelizmente a pandemia causou um estrago de proporções enormes afetando absurdamente o negócio, nos obrigando a decidir pelo encerramento das atividades e fechamento do D’Lurdes, pois as consequências danosas que a pandemia nos trouxe são irreparáveis e de proporções imensuráveis.

Agradecemos aos nossos clientes pelo apoio, confiança e preferência.

