Será permitida a entrada de Pets dóceis de pequeno e médio portes, desde que sempre na companhia de seus tutores com coleira.

Samambaia, Brasília e Águas Claras receberão a feira Lazer Pet Stop, com a presença do biólogo e apresentador, Richard Rasmussen. Conhecido no Brasil como Richard Selvagem, o aventureiro e biólogo chega a Brasília para o maior evento de lazer pet do DF, o Lazer Pet Stop 2022. Três cidades vão receber o evento que permitirá acesso para animais de estimação, Brasília, Águas Claras e Samambaia.

O maior evento de lazer pet do DF é promovido pelo Instituto Embalando Sonhos. Cada cidade receberá dois dias de evento com diversão, lazer, atrações culturais, feira de produtos pet e do artesanato de Brasília, praça de alimentação, feira de adoção pet, palestras com especialistas, médicos, psicólogos e adestradores, uma ampla área kids para as crianças, além de orientações de especialistas do mundo pet.

Na ocasião, haverá uma palestra com o Richard, Embaixador do Ecoturismo Brasileiro, que contará um pouco de suas histórias e trocar experiências com o público. Os encontros serão realizados nos dias 4 e 5 de junho, na QN 302, no estacionamento do Home Center Castelo Forte, em Samambaia Sul. Além de Samambaia, outras duas cidades vão receber a feira pet: Brasília, dias 18 e 19 de junho; e Águas Claras, dias 16 e 17 de julho.

O evento contará com 78 expositores, e é gratuito. Também será permitida a entrada de Pets dóceis de pequeno e médio portes, desde que sempre na companhia de seus tutores com coleira. O Lazer Pet Stop tem o apoio da ACISA Samambaia, e fomento da Secretaria de Turismo do Distrito Federal e GDF.

Serviço

Lazer Pet Stop – Para Toda a Família

Águas Claras

16 e 17 de julho

Samambaia

QN 302 – Estacionamento da Castelo Forte Samambaia

4 e 5 de junho de 2022

Brasília

Estacionamento do Parque Ana Lídia – Parque da Cidade

18 e 19 de junho de 2022

Entrada Franca

Presencial.

