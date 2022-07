Saiba quais são as unidades de saúde menos movimentada para se vacinar contra a covid-19

Com profissionais prontos para imunizar a população e estoque de vacinas disponível, se proteger contra a covid-19 no Distrito Federal tem sido mais fácil. De segunda a sexta-feira, são mais de 80 unidades de saúde preparadas para aplicar primeira dose, segunda dose e os reforços. Dezessete locais também funcionam à noite, das 19h às 22 horas, incluindo um com atendimento drive-thru.

Outra dica é procurar as unidades de saúde com menor demanda. No Riacho Fundo II, por exemplo, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Nº 5 tem uma sala de vacinação nova, inaugurada em março. Mas a população ainda comparece mais às UBS 1 e 2 do Riacho Fundo II, localizadas a 2,5 km e a 4 km de distância da nova UBS, respectivamente. O mesmo se repete no Vale do Amanhecer, em Planaltina, onde a UBS 8 foi inaugurada em dezembro do ano passado.

Em Ceilândia, a Secretaria de Saúde oferta vacinação contra covid-19 em todas as 14 unidades básicas de saúde. “Quanto mais portas abertas, mais as chances de a gente vacinar a nossa população”, afirma a diretora de Atenção Primária à Saúde da Região Oeste, Sandra de França. Ainda assim, há uma concentração em determinadas UBS: enquanto a 2 (localizada na QNN 15) e a 7 (na QNO 10) registram filas, a UBS 11 (na EQNO 17/18) e a UBS 8 (na EQNP 13/17) têm movimento mais tranquilo.

“As unidades que são referência para a covid-19, desde o início da campanha, as pessoas já sabem e vão. Mas em todas as UBS as equipes estão prontas para vacinar”, explica Sandra. A situação se mantém até no atendimento noturno: as UBS 3, 5 e 7 têm sido preferidas por quem vai se imunizar entre as 19h e 22 horas, mas a UBS 12 (na EQNQ 03/04) também está aberta no mesmo horário, e com bem menos movimento.

No Plano Piloto, a UBS 1 da Asa Sul (Quadra 612 Sul) é o local com maior número de doses aplicadas diariamente, superando a marca de mil atendimentos por vários dias seguidos. Porém, em menos de 15 minutos de carro é possível estar na UBS 3 da Vila Planalto, unidade próxima à região central da cidade. Ali, a média de vacinas aplicadas diariamente fica entre 200 e 250. O mesmo se repete em outra área: enquanto a UBS 5 de Taguatinga, localizada na movimentada Sandu Sul (Setor D Sul, Área Especial 23) atende pessoas até de outra Regiões Administrativas, próximo dela está a UBS 8 de Samambaia (QS 314 Conjunto 5), com movimento tranquilo.

Já na região Norte, a dica é estar atento aos dias de abertura de cada unidade de saúde. Localizada ao lado da UPA, a UBS 2 de Sobradinho II vacina contra a covid-19 às segundas e sextas-feiras, e registra o maior movimento da região. Porém, quem puder se planejar pode ir às terças e quintas-feiras na UBS 1 de Sobradinho II (quadra AR 13).

Fuga das filas. Confira a lista:

UBS 3 Vila Planalto

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Rua Piaui Área Especial 2 – Acampamento Pacheco

Ponto de vacinação na Rodoviária do Plano Piloto

Horário de vacinação: das 7h às 20h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Drive-thru da 612 Sul

Horário de vacinação: das 18h às 22h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

UBS 5 Riacho Fundo II

Horário de vacinação: das 8h às 16h30 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QC 06 CJ 16 LOTE 01 AREA ESPECIAL 1

UBS 8 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QS 314 Conjunto 5 Lote 1

UBS 2 Brazlândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QUADRA 45 AREA ESPECIAL, VILA SAO JOSE

UBS 1 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQNP 7/11SETOR P NORTE

UBS 8 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQNP 13/18 Lotes A, B, C, D – P Norte

UBS 9 Ceilândia

Horário de vacinação: das8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQNP 28/32 Lotes A, B, C e D

UBS 11 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQNO 17/18

UBS 12 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQNQ 03/04

UBS 15 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QNR 02 AREA ESPECIAL 12

UBS 16 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QUADRA 500 AE S/N TRECHO 1 SOL NASCENTE

UBS 17 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQNP 16 /20 AREA ESPECIAL E, F

UBS 3 Sobradinho – Nova Colina

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – ÀS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: Área Especial – Novo Setor de Mansões Nova Colina

UBS 1 Sobradinho II

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – ÀS TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: AR 13 Conjunto 07 Lote 01

UBS 8 Planaltina

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – SOMENTE ÀS QUINTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: Area Especial nº 01 Vale do Amanhecer, Planaltina

UBS 2 Planaltina

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – SOMENTE ÀS TERÇAS-FEIRAS

Endereço: Entrequadras 1/10 Área Especial S/N – Vila Buritis