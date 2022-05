Sala de Vacina de Águas Claras aplicará vacina contra HPV; veja quais idades

Desde sexta-feira passada (6/5), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) liberou a vacina contra o HPV. Ao todo, a pasta vai disponibilizar 7,5 mil doses para mulheres de até 45 anos e homens 26 anos. A campanha segue até 11 de maio ou enquanto durarem os estoques, sendo que a Sala de Vacina de Águas Claras aplicará o imunizante.

A autorização segue para meninas e mulheres de 9 a 45 anos e em meninos e homens de 9 a 26 anos de idade. Segundo a chefe do Núcleo da Rede de Frio do DF, Tereza Luiza Pereira, as doses estão próximas do vencimento. “Por conta da pandemia, caiu a procura. Nosso consumo mensal dessas vacinas, que era de 5,5 mil doses, caiu para 3,5 mil por mês”, explica.

A vacinação contra o HPV, rotineiramente, atende a meninas de 9 a 14 anos e meninos de 9 a 11 anos, mas a aplicação em adolescentes e adultos também apresenta efetividade. É o que explica a gerente de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Hídrica e Alimentar (Gevitha), Renata Brandão.

“Pacientes dessa faixa etária já tomavam a vacina contra o HPV, mas só grupos específicos, como aqueles com HIV e em tratamento de câncer”, conta.

Papilomavírus humano

O papilomavírus humano (HPV, na sigla em inglês) é uma infecção sexualmente transmissível extremamente comum e pode provocar desde verrugas genitais até neoplasias, como câncer no colo do útero, no pênis e na laringe.

A vacina que previne o HPV protege contra quatro tipos do vírus, dois de baixo risco e dois de alto risco. Os de baixo risco são encontrados em 90% dos condilomas genitais, também conhecidas como verrugas genitais. Já os de alto risco, a vacina protege contra os subtipos de HPV responsáveis por 70% dos casos de câncer do colo do útero.

Veja os locais de aplicação do imunizante clicando aqui

Foto: Michael Melo/Metrópoles

