Seca aumenta riscos e pede cuidados especiais à saúde

No período de seca, é preciso aumentar os cuidados para evitar doenças respiratórias, enjoos e problemas dermatológicos, entre outras complicações.

Pensando em seus estudantes e servidores, a Secretaria de Educação elaborou um guia de orientações às escolas sobre como manter um ambiente mais saudável para todos. Entre os principais pontos estão o estímulo ao consumo de água, o cuidado com atividades físicas nas áreas externas e a promoção de projetos educativos que conscientizem sobre temas como desidratação.

Também há dicas para além da escola, como evitar banhos prolongados com água quente e o uso excessivo de sabonete, para não eliminar totalmente a oleosidade natural da pele.

O material também pede que os estudantes sigam protegidos do sol. Exercícios físicos com atividades que exijam grande esforço devem ser suspensos no período das 10h às 17h. Nesse período, a insolação e a evaporação atingem seus índices máximos.

Acesse o guia Orientações para o Período de Seca

Com informações da Agência Brasília*

