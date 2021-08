Seca no DF: após 75 dias de estiagem, chove em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

31/08/2021 10:00, atualizado às 10:00 de 31/08/2021

Moradores de Águas Claras foram surpreendidos pela chuva na tarde desta segunda-feira (30). A cidade registrou temperaturas acima dos 30°C nos últimos dias. A chuva repentina refrescou quem estava incomodado com o calor.

A chuva não era registrada no Distrito Federal (DF) desde 15 de junho, e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há chances de mais pancadas isoladas até quarta-feira (1°).

Mesmo com a chuva, a temporada de chuva ainda não vai começar no Distrito Federal. Segundo o meteorologista Mamades Melo, uma frente fria na região Sudeste causou um pouco de umidade para o Centro-Oeste.

“Esse corredor praticamente já está indo embora, por isso, a previsão de chuva é apenas para hoje”, afirma o meteorologista.

Previsão para hoje

Águas Claras começou a terça-feira (31) com os termômetros marcando 16ºC durante a madrugada. Pela manhã, a temperatura subiu para 22ºC, enquanto no período da tarde o clima deve esquentar um pouco e chegar aos 26ºC. À noite, a temperatura volta aos 21ºC. Veja as previsões ao longo do dia: Madrugada: 16ºC Manhã: 22ºC Tarde: 26ºC Noite: 21ºC. Umidade Águas Claras tem umidade relativa do ar variando entre 34% e 69%. Pela manhã, o índice registrou 47%. Pela tarde, a marca cai para 34%. No período da noite, a umidade relativa do ar fica em 55%. Ventos Águas Claras deve registrar ventos em uma velocidade média de 29 km/h hoje, atingindo o maior índice no fim da manhã, com pico de 21 km/h.

