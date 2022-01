Serviço deixa região em Arniqueira sem luz neste sábado (15) e domingo (16)

Em base de obras de compactação de rede realizadas pela Neoenergia, em Arniqueira, a a QS 08 (Conjuntos 230, 440 e 45), QS 10 (Conjunto 110) e Setor Habitacional Arniqueira (chácaras 53, 109, 111, 121 e 123 a 128) terão o fornecimento de energia elétrica cortado neste sábado (15). O serviço ficará cortado entre 9h, podendo durar até 16h30.

Além de Arniqueira, regiões de Planaltina e Sobradinho também precisarão ficar sem energia durante os serviços ao decorrer do dia.

Domingo

No domingo, os trabalhos serão retomados em Arniqueira, contudo, em outras localidades. das 9h às 16h30, nas QS 6 (conjuntos 420 e 610), QS 8 (conjuntos 410, 430 ao 450 e 610 ao 640) e Setor Habitacional Arniqueira (chácaras 120 e 129 a 132), o serviço ficará interrompido para a realização da compactação de rede.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Em caso de dúvida, é possível entrar em contato com a companhia pelo telefone 116. Caso esteja fora de Brasília, o número é 0800 061 0196.

Para clientes portadores de deficiência auditiva e de fala, o atendimento funciona pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas para a população.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.