Shopping de Águas Claras é condenado a indenizar vítima de roubo em joalheria

A Justiça do DF condenou o shopping DF Plaza a indenizar uma menor que presenciou todo o assalto a joalheria dentro das dependências do local em novembro de 2020. O assalto na joalheria foi um dos dois ocorridos que aconteceram dentro do shopping no período de 10 dias.

A mãe, que moveu o processo contra o shopping e que já teve causa vencedora em maio de 2021, relata no processo que estava acompanhada da filha para compras dentro da joalheria Vivara, quando foram surpreendidas por dois assaltantes que anunciaram o assalto dentro da joalheria.

Na ação dos criminosos, mãe e filha foram rendidas, além de duas funcionárias que trabalhavam no momento. Os ladrões subtraíram um celular, as joias da mãe que também foi vítima do roubo. No local, houve troca de tiro.

Na decisão anterior do processo movido pela mãe da menor, a genitora havia ganho o direito de receber R$ 4mil. Agora, na nova decisão do juiz Carlos Fernandes Vecchio dos Santos, da 2ª Vara Cível de Águas Claras, o shopping terá que indenizar a menor por danos morais, além do acréscimo da correção monetária pelo Instituto Nacional de Preço ao Consumidor (INPC).

“No caso em questão, há não dúvidas de que a situação vivenciada pela parte autora não pode ser considerada um mero dissabor, pois é devido aos fornecedores de serviços zelarem pela saúde e segurança dos consumidores durante a prestação de serviço. Se o réu não ofertar segurança ao consumidor, deverá responder pelo evento em questão”, disse o magistrado.

Relembre o caso

Dentro no período de 10 dias, o shopping e residencial DF Plaza, em Águas Claras, foi alvo de criminoso por duas vezes. Na primeira, em 28 de outubro, um homem foi atingido no ombro durante um assalto em uma renomada joalheria do centro comercial. Outro assalto, já em 6 de novembro, também houve disparos, efetuados pelos próprios ladrões, mas ninguém se feriu.

À época, a administração do DF Plaza disse que a “equipe de segurança havia sido reforçada há uma semana” após o último caso.

