Somadas, Águas Claras e outras 5 cidades atingem marca de 1 milhão de doses aplicadas contra a covid-19

Pela manhã desta sexta-feira (07/01), a região de Sudoeste de Saúde, onde Águas Claras, Arniqueira, Recanto das Emas, Taguatinga e Vicente Pires fazem parte, atingiu a expressiva marca de 1 milhão de doses aplicadas contra a covid-19. A dona de casa Maria de Fátima Araújo, de 53 anos, foi a felizarda. Ela recebeu a dose de reforço e reiterou a necessidade da população se vacinar contra a covid-19. “Eu me senti importante. Fui privilegiada com isso”, disse. “A pessoa tem que se cuidar. Tem que se prevenir, usar máscara e álcool em gel, não entrar em ambiente lotado”, completou. Ela recebeu um certificado simbólico.

Dona Maria de Fátima recebeu a dose na UBS 5 de Taguatinga. O local, que caiu nas graças do brasiliense por ter a vacinação “mais rápida” da capital, já aplicou mais de 130 mil doses contra a covid-19. O superintendente da Região de Saúde Sudoeste, Luciano Gomes Almeida, elogiou a dedicação de todos os profissionais que auxiliam na vacinação do posto. “Mais de 130 mil pessoas foram vacinadas aqui, inclusive com um recorde de sete mil em um dia, das oito da manhã às 22 horas”, pontuou.

“Comemorar 1 milhão de vacinas feitas significa um processo de trabalho gigante, uma operação gigante”, completou o secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Fernando Erick Damasceno. “A alta cobertura vacinal é o que está garantindo resultado, é o que está evitando os pacientes se internarem, é o que está evitando a taxa de óbitos aumentar”, explicou.

O governador em exercício Paco Britto (Avante) destacou o esforço da pasta de saúde em promover novos locais de vacinação em lugares estratégicos, como a Rodoviária do Plano Piloto e Aeroporto Internacional de Brasília, além da ampliação de alguns postos de saúde, como é o caso da UBS 5. “Está dando resultado porque nós estamos indo ao encontro da população. Não tem desculpa para não tomar”, disse o chefe do Executivo local, que substitui o governador Ibaneis Rocha (MDB) que está de férias em Miami (EUA).

A técnica de enfermagem Nilva Maria Azevedo agradeceu o reconhecimento dos gestores do poder executivo e da população. Somos muito gratos a Deus porque nos dá saúde para a gente estar aqui firmes, trabalhando, atendendo a população”, afirmou, em nome dos servidores da unidade de saúde.

