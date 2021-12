Somatização: Quando a mente manda a conta pro corpo.

Somatizar, é quando a nossa mente se encontra em um estado de cansaço e conflito emocional. Só que isso se reflete muitas vezes no corpo físico, gerando dores e vários sintomas.

Por um tempo, precisei parar com muitos projetos, inclusive a coluna que escrevia aqui toda semana.

A luta na linha de frente da Covid-19 na orientação de setores de saúde, a perca de familiares e muitos amigos, foram abatendo a minha mente a tal ponto que, escrever que é algo que amo e lecionar, foram se tornando difíceis. A mente travava. Então, o corpo também foi dando seus sinais.

Uma gastrite que antes era controlada, foi se tornando um tormento com dores insuportáveis. Crises de pânico me impediam de permanecer em lugares que antes eu gostava de estar.

Hoje, retomo essa coluna com vocês, me usando como o próprio exemplo da matéria. Pois creio que outras pessoas que estejam aí do outro lado lendo, possam ter passado ou ainda estar enfrentando situações bem parecidas.

Fiz terapia por um tempo. Voltei a praticar algo que amo: Cultivar plantas. Pode parecer bobo, mas voltar a praticar a jardinagem me ajudou a desfocar um pouco do trabalho pesado. Nosso apartamento já parece uma mini floresta! Mas é ali que me sinto em paz.

Com isso, fui retomando algumas parcerias de trabalho. Voltando a gravar minhas aulas. Retomando caminhadas no parque. Me reconectando com Deus. Voltando a viver.

Ainda estou absorvendo algumas percas que tive, pois não viver o luto também nos impede de seguir em frente.

São tempos extremamente difíceis pra todos, ou pelo menos tem sido pra maioria. Dias em que acumulamos problemas e nos sufocamos com eles.

Hoje, as dores da gastrite estão melhorando pois, de nada adianta melhorar a alimentação e tomar remédios pra dor, quando a mente sofre.

Portanto, se posso dar um conselho hoje pra vocês é: Lutem! Não deixem que a sua mente chegue ao ponto de mandar a conta para o corpo. Comemorem cada pequena vitória do dia a dia como se fosse única. Busque ajuda quando precisar, sabendo aceitar suas fragilidades.

Então, conto com vocês na próxima quinta?

Eu sou Prof. Enf. Nádia Teixeira e temos um encontro marcado aqui na coluna Café com Saúde!

Instagran: prof.enf_nadia