Taxa de transmissão não dá trégua, e alcança 1,72 nesta quinta-feira (9/6)

A taxa de transmissão da covid-19 segue crescendo no Distrito Federal, e atingiu 1,72 nesta quinta-feira (9/6). É o quinto dia consecutivo que o índice apresenta aumento, e há mais de um mês a taxa está acima de 1, o que indica descontrole da pandemia. A taxa desta quinta (9/6) aponta que cada grupo de 100 brasilienses com a doença pode transmiti-la a outras 172 pessoas, em média.

É aconselhado pelas autoridades de saúde que o número permaneça abaixo de 1 — momento percebido no DF pela última vez na quinta-feira de 5 de maio. Nas últimas 24 horas, segundo monitoramento da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), quase cinco mil casos positivos foram confirmados. As informações são divulgadas em dias úteis, por meio do Boletim Epidemiológico. Nesta quinta-feira (9/6) 4.898 pessoas foram diagnosticadas com o vírus.

Com a somatória dos números de hoje, a capital federal chegou ao número de 736.921 infectados desde o início da pandemia, em março de 2020. Do montante, 659.604 (94,3%) são considerados recuperados da doença.

O boletim trouxe ainda a confirmação de um óbito, que é de homem com faixa etária acima dos 80 anos, e que residia na Candangolândia — possuía comorbidade. Ao todo, 11.697 pessoas perderam a batalha contra o vírus no Distrito Federal.

