Terceira saída de Águas Claras deve ter início das obras ainda em 2021, diz DER

Por Pablo Giovanni | Foto: Google Maps/Divulgação

26/11/2021 10:30, atualizado às 10:30 de 26/11/2021

Com mais de três anos de atrasado, desde quando foi anunciada em julho de 2018, a terceira saída de Águas Claras deve sair do papel e ter o início das obras ainda em 2021. Segundo o DER-DF, todo o trâmite que envolvia uma bacia de retenção de águas pluviais que ficava no trajeto da pista já foi concluído com a licença ambiental junto ao Instituto Brasília Ambiental e, que ainda em 2021, o órgão dará início à obra.

Segundo a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), no PDAD de 2016, a população de Águas Claras está estimada em 148.490 habitantes. Para uma cidade em constante crescimento e que já ultrapassou esse número a muito tempo, a necessidade de uma nova saída para veículos é de extrema importância para a população.

“A cidade tem alta densidade, fluxo intenso de carros e poucas opções de entrada/saída. Enfrentamos engarrafamento diariamente, principalmente em horários de pico. A terceira saída é necessária”, disse a arquiteta e moradora de Águas Claras, Rafaella Sampaio, 29 anos. Para o morador e servidor público Samuel Goulart, 50, as poucas saídas de trânsito em Águas Claras pioram cada dia mais. “Não só é importante, como é extremamente necessário. O trânsito tá cada dia pior”, pontua.

Estresse

Nos horários de pico, o mais fica escancarado nos motoristas nas vias de Águas Claras: o estresse. Com a criação da nova entrada/saída, a moradora e aposentada Gilce Pinto, 57, afirma que a nova pista facilitaria a vida de muita gente. “Acho que o interessante de uma nova saída seria eliminar o trânsito nos principais horários de pico. Evitaria o engarrafamento e seria um grande facilitador na vida de todos que precisam enfrentar esse estresse que é sair e entrar em Águas Claras nos respectivos horários”, desabafa.

No projeto inicial, a nova saída de Águas Claras terá 2km de extensão, com duas faixas em cada sentido, ligando o balão de interseção entre a Avenida Pitangueiras e a Avenida Parque Águas Claras. Também estão previstas ciclovias. A pista passará por área doada pela Residência Oficial do GDF. Questionado, o DER-DF não divulgou qual o valor estimado para a construção da pista.

