Terracap fecha acordo e empresa ficará responsável por pavimentação do Parque Sul

Por Pablo Giovanni | Foto: Google Maps/Divulgação

27/08/2021 23:54, atualizado às 23:55 de 27/08/2021

Em meio à rotina corrida do dia a dia, a importância dos parques para dar uma “desafogada” anda lado a lado com a intenção de melhorar a qualidade de vida, além de manter o bem-estar físico e psicológico, principalmente durante a pandemia.

Considerados pulmões verdes, os parques são de suma importância porque possuem inúmeros benefícios que não se restringe apenas em qualidade de vida, mas na preservação do ambiente para animais nativos da região. De atividades que trazem diferentes benefícios, seja psicológicos ou ambiental, o parque ecológico de Águas Claras, principal ponto turístico e físico da cidade, vai ganhar um concorrente nos próximos meses: o Parque Sul.

Em edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) publicada nesta quinta-feira (26), a Terracap homologou a licitação para contratação de uma empresa especializada para execução das obras de pavimentação do Parque Sul, como calçadas, estacionamentos e ciclovia. Os valores, segundo a publicação, giram em torno de R$ 1,09 milhão.

O edital de licitação havia sido aberto para interessados em 10 de junho e segundo publicação no DODF, com a contratação da empresa especializada, a vigência do contrato é de 360 dias corridos – até 21/08/22 -, com prazo de execução em 150 dias corridos, ou seja: até 23 de janeiro de 2021 para executar as obras.

Outros estudos em andamento

Em paralelo, o Parque Sul e Central se encontram em trâmite no projeto executivo após a Terracap contratar empresa especializada. Esta etapa contempla urbanização, arquitetura, paisagismo e complementares e, segundo a agência, é a última etapa do contrato. No projeto inicial, o parque localizado entre as ruas Arariba, Babaçu, 25 Sul e Av. Jacarandá, haveria áreas de lazer, como quadras esportivas, sanitários, academia pública e pistas de caminhada com ciclovias, além de um espaço reservado para cultura. O local já existe estacionamento, com poucas vagas, usado pelo comércio local aos arredores.

“A Terracap contratou a execução dos projetos executivos de urbanização, arquitetura, paisagismo e complementares para os Parques Central e Sul de Águas Claras. No presente momento, está em curso a última etapa do contrato, a de Projeto Executivo. O atual período de vigência do contrato encerra-se em fevereiro de 2022, sendo que até lá deverá haver a conclusão dos projetos executivos em sua totalidade”, diz a Terracap.

