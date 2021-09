Trem descarrila em trajeto e serviço metroviário é afetado no DF

Por Pablo Giovanni | Foto: Tony Winston/Agência Brasília

13/09/2021 22:50, atualizado às 08:40 de 14/09/2021

Um trem do Metrô-DF descarrilou no trajeto entre a estação Central e Galeria. O embarque através da estação Central, durante à noite desta segunda-feira (13) foi interrompido às 20h10. O descarrilamento deu-se, segundo servidores, ao rodeiro ferroviário – rodas – que saiu do trecho dos trilhos.

Informações preliminares obtidas pelo DFÁguasClaras afirmam que havia passageiros dentro do vagão no momento do incidente. Inicialmente, fontes afirmavam que havia um passageiro machucado, mas foi desmentido pelo Metrô-DF logo em seguida.

Segundo a companhia, uma equipe de manutenção foi encaminhada ao local para verificar o incidente. Após o ocorrido, todos os passageiros foram retirados do túnel e, logo em seguida, foi determinado o fechamento da estação Central.

“O Metrô-DF informa que uma equipe de manutenção está no local para verificar exatamente o que ocorreu. Neste momento, a Estação Central está fechada e os trens estão circulando até a Estação Galeria. Não tem nenhum usuário na estação. Ninguém [ficou] machucado”, afirmou o Metrô-DF, em nota.

Apesar do interrupção do funcionamento na estação Central, as demais estações da companhia continuaram funcionando.

Funcionamento

Os passageiros, na manhã desta terça-feira (14), relatam que o trajeto entre a estação Galeria-Central está interrompido. O desembarque, segundo a companhia, está sendo realizado até a estação Galeria – Central fechada para embarque e desembarque. Em nota, o Metrô-DF afirma que as equipes estão trabalhando para reparar o trecho.

“A Estação Central permanece fechada para manutenção. Nossas equipes estão trabalhando para restabelecer a operação no trecho Central-Galeria o mais rápido possível”, afirma a nota.

Imagem mostra vagão do trem fora dos trilhos — Foto: Internet/Divulgação Imagem mostra trilhos destruídos — Foto: Internet/Divulgação

Manutenção preventiva

Sem relação ao acidente de mais cedo, as vias do metrô passarão por uma manutenção preventiva, nesta terça-feira (14). Por causa disso, de acordo com a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), os trens que irão percorrer o trajeto entre as estações Shopping e Asa Sul circularão com velocidade reduzida. Segundo a companhia, o serviço irá durar todo o dia.

De greve há quase 5 meses, os efeitos da manutenção influenciará – ainda mais – no tempo de parada dos trens nas demais estações, aumentando assim o tempo de viagem. Segundo a companhia, o tempo de parada será em todo trajeto, seja Ceilândia-Central quanto Samambaia-Central.

“Em função da manutenção, haverá maior tempo de parada dos trens nas demais estações com aumento no tempo de viagem, durante todo o horário operacional, nos trajetos Ceilândia-Central e Samambaia-Central, em ambos os sentidos”, disse o Metrô-DF.

Greve dos metroviários

A greve dos servidores da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) se estende por quase cinco meses – completa 5 meses no sábado (18). A paralisação foi decidida após assembleia virtual entre os servidores em abril e, desde então, não têm prazo para acabar. Os trens rodam em 80% nos horários de pico, e 60% nos demais horários – menor movimento.

Os servidores cobram da companhia a retomada do auxílio alimentação, de R$ 1,2 mil, além do plano de saúde dos servidores. Eles solicitam o cumprimento de uma decisão judicial de 2019.

O dissídio coletivo, no entanto, segue em análise no Tribunal Regional de Trabalho (TRT-10), mas não há previsão de julgamento.

