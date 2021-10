URGENTE: WhatsApp, Instagram e Facebook!!! E você caiu também ?

Na tarde desta segunda-feira (04) as redes sociais Instagram e Facebook, e o aplicativos WhatsApp, saíram do ar em todo o mundo.

Até o momento, não existem explicações para o que aconteceu.

A instabilidade é geral, inclusive em outros aplicativos fora WhatsApp , Facebook e Instagram , o telegram e tiktok também sofre com instabilidade.

Algumas pessoas levantaram a possibilidade de ataque a rede mundial de computadores e que estaríamos de frente ao Reset Global que seria a volta do inicio da internet, será?

Por meio de sua conta oficial no Twitter, o Facebook confirmou que a queda é global. “Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para voltar ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, disse a empresa…. – Veja mais em https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/10/04/caiu-ai-whatsapp-facebook-e-instagram-passam-por-instabilidade.htm?cmpid=copiaecola

