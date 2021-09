Vacinação contra gripe continua em sala de vacina de Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Tony Winston/Agência Brasília

15/09/2021 22:06, atualizado às 22:06 de 15/09/2021

Febre amarela, sarampo, gripe. Essas e outras vacinas de rotina continuam sendo aplicadas nas cidades do Distrito Federal, inclusive em Águas Claras – todas de graça no Sistema Único de Saúde.

Com meta estimulada do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a Secretaria de Saúde estimula alcançar 80% da meta de cobertura de vacinas contra o HPT, meningocócica C e meningocócica ACWY em adolescentes. As vacinas indicadas na rotina do Calendário Nacional de Vacinação, como a meningocócica C em crianças, a pasta trabalha com o número de 95%.

Com mudanças para atender a população de forma satisfatória, a administração da cidade decidiu mudar o local de atendimento, movendo a sala de vacinação para a Rua Manacá, nas antigas salas do Conselho Tutelar, dentro da sede administrativa de Águas Claras. @admaguasclaras

Vacina da gripe

Por orientação do Ministério da Saúde, não se pode usar duas vacinas ao mesmo tempo – Covid-19 e da gripe – e, por isso, a campanha passou por alterações, sendo dividida em etapas. Pela baixa adesão, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde decidiu ampliar a campanha para toda a população enquanto houvesse estoques do imunizante.

A decisão partiu após quase três meses de duração da campanha, quando os números no Distrito Federal não foram nada satisfatórios – imunizaram menos 50% da população prevista, com apenas 522.182 pessoas vacinas naquele momento. Segundo a pasta, ainda há doses disponíveis – todas disponíveis.

“A cobertura vacinal no Distrito Federal registrada no primeiro quadrimestre de 2021 voltou a subir em relação ao mesmo período do ano passado, mas segue abaixo quando comparado com o mesmo período de 2019. Os dados constam no informativo publicado pela Secretaria de Saúde. A análise é feita a partir das informações do calendário infantil, já que esse contempla a maioria das vacinas e é porta de entrada para o Programa de Imunização.

Locais próximos

Na rede pública, locais próximos para a vacinação contra a gripe é a UBS 6, em Taguatinga – atrás da Feira dos Importados.

Além dos locais públicos, o DFÁguasClaras indica a vacinação na @neocentrovacinas, que atende em 4 estados, sendo dois estabelecimentos no Distrito Federal – um em Águas Claras no @aguasclarasshopping. Na Neocentro Vacinas, há toda a grade de imunização no calendário de vacinas do país.

Veja os demais locais para vacinação contra a gripe

