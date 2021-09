Vacinação DF: 11,1 mil adolescentes de 16 anos foram vacinados no primeiro dia

O Distrito Federal avança na campanha de imunização contra a covid-19 e já vacina jovens a partir dos 16 anos. Nesta sexta-feira (10), primeiro dia de atendimento para essa faixa etária, 11.114 jovens de 16 anos foram vacinados com a primeira dose.

O movimento nos pontos de vacinação foi intenso durante todo o dia, com pessoas iniciando o ciclo vacinal ou concluindo a imunização com a segunda dose. “Vim com mais duas amigas para vacinar.

Nem senti, não doeu nadinha”, disse a estudante Fiorella Dutra, de 16 anos, vacinada na Unidade Básica de Saúde 2 da Asa Norte. Considerando outras faixas etárias, ao todo, 12.906 pessoas compareceram aos pontos de vacinação para receber a primeira dose nesta sexta. O público total vacinado com a primeira, até o momento, é de 2.047.558 pessoas.

Com a segunda dose, 27.267 indivíduos completaram o ciclo vacinal nesta sexta e outros 46 receberam a dose única. Com isso, a cobertura vacinal no DF chegou a 79,41% com a primeira dose e 39,32% com a segunda. O percentual considera somente a população vacinável, que tem 12 anos ou mais.

Fim de semana

Neste fim de semana, seis pontos de vacinação estarão abertos no sábado e quatro no domingo para vacinar os adolescentes de 16 e 17 anos. Para os adultos com 18 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose, serão cinco pontos no sábado e quatro no domingo.

Haverá vacinação para quem está no prazo de completar o ciclo vacinal ou que deseja antecipar a segunda dose com as vacinas AstraZeneca e Pfizer-BioNTech (no caso, quem tem a segunda marcada no cartão de vacina até o dia 24 de setembro).

O horário de funcionamento dos pontos é das 9h às 17h, com exceção da Praça dos Cristais que funciona das 18h às 22h. Veja aqui a lista dos pontos de vacinação.

Com informações da Agência Brasília*

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.