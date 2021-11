Você quer uma escola Pública em Águas Claras? ASSINE!

Em consulta à Adm. Regional de Águas Claras, fui informado que não existe terreno destinado nem previsão para construção de escola pública nesta RegiãoAdministrativa.

Águas Claras é uma das mais novas Regiões do DF com apenas 18 anos, criada pela Lei 3135 de 3 de maio de 2003, a RA possui aproximadamente 161 mil habitantes, sendo sua maioria (52%) mulheres conforme dados da codeplan.

A Constituição Federal no Art. 205. Caput, Destaca que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Dito isto, os moradores de Águas Claras, bem como os trabalhadores da região, solicitam a destinação de um terreno e um possível cronograma para construção da Escola Pública de Águas Claras para adequar alunos dos ensinos primário, fundamental e médio.

Como afirma o já citado art. 205 da CF, a educação é direito de todos, ou seja, o Estado tem obrigação de subsidiar o ensino, para tanto, a construção de escola local é um meio de oferecer tal direito.

Se você concorda com essa necessidade, assine e compartilhe esse abaixo assinado.

Fato é que a Arniqueira que é uma recém Região Administrativa será contemplada com uma escola publica antes de Águas Claras que faz o pedido há muitos anos e nunca foi atendida. Se nós como moradores não levantarmos essa e outros anseios para Águas Claras, será cada vez mais difícil conseguir melhorias para nossa cidade.

