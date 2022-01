Você sabe quais os produtos corretos para a limpeza e higiene da sua casa?

Assim como lavar bem as mãos ajuda a prevenir muitas doenças, cuidar da nossa casa também é importante. Como? Confira a matéria de hoje que tem muita dica legal!

Vamos começar falando sobre a diferença entre limpeza e higiene, correto? Por mais parecidos que sejam, eles possuem algumas características importantes que os diferenciam.

Quando falamos em limpar um ambiente, falamos no uso do clássico água e sabão ou detergente, removendo apenas os resíduos da superfície, aquela sujeira que vemos a olho nu, sabe?

Já no caso da higienização, que também pode ser chamada de desinfecção, ela deve ser um complemento á limpeza. Assim, utilizamos produtos á base de álcool por exemplo, ou cloro, hipoclorito e outros mais. Esse processo serve para remover os micro-oganismos da superfície, em até 98%. Ou seja, um completa o outro e deixa o ambiente além de mais agradável, mais seguro.

Não vou falar aqui sobre regra ou frequência para esses processos, pois depende muito da rotina de cada um em casa. Porém, o que vale lembrar, é que antes de uma boa higienização, deve vir uma boa limpeza, usando os produtos corretos e claro, realizando o processo da forma correta.

Na próxima semana irei falar sobre a forma correta de limpeza e higienização, por isso, hoje vou focar nos produtos e como armazená-los. Então, não perca semana que vem viu?

A oferta de produtos é enorme, temos um mercado mega amplo, mas, é importante escolher bem os produtos que se usa para limpeza da sua casa, assim como você escolhe bem o que comer ou vestir.

Para a limpeza, o mais comum são os sabões e detergentes. Eles ajudam na eliminação de sujeira de pisos, bancadas, pias e etc. Devem sempre ser retirados com água para que não fique resíduos do produto. Prefira os neutros e biodegradáveis, que são benéficos para o ecossistema. No rótulo vem escrito.

Mas saiba de uma coisa: Excesso de sabão não significa ambiente limpo! Muita gente atrela aquele sabão branquinho e espumoso á limpeza ideal. O que importa mais, é que toda a área que você deseja limpar seja alcançada e toda a sujidade saia, ok? Estamos falando aqui, do que vemos a olho nu.

No entanto, quando falamos sobre higienização ou desinfecção, os produtos mudam de figura e ela deve vir após a limpeza. Já retiramos o que vimos não é? E aqueles bichinhos que não vimos e que ficam circulando no ambiente?

Você sabia que o álcool é um tipo de desinfetante? Mas não esqueça: Para as mãos, álcool em gel. Para aparelhos eletrônicos, álcool isopropílico, pois, por ser mais volátil, ele evapora mais rápido, evitando a oxidação dos aparelhos.

Água sanitária tem o poder de desinfecção, agindo contra vários micro-organismos, porém, esteja atento aos produtos conhecidos como multiuso. Leia o rótulo para saber qual além de limpar, tem o poder de desinfecção também.

Outro ponto importante, é armazená-los da forma correta. Sempre em um local fresco, arejado, limpo e fora do alcance das crianças para evitar acidentes. As embalagens devem ser sempre bem fechadas, de preferência, com os produtos mantidos na sua embalagem original.

E pra fechar, não esqueça de ter atenção a dois pontos importantes: Prazo de validade e diluição. Alguns produtos precisam ser diluídos, outros não. Seguir as informações de diluição é importante para se evitar acidentes ou até mesmo irritação nas mãos, alergias e manchas no piso.

Mas, como realizar a limpeza e a higienização da forma correta? Isso fica pra nossa coluna da próxima semana, onde vou receber uma convidada super especial.

Quero agradecer a parceira Brilhar distribuidora, onde em sua página você além de produtos de qualidade, encontra dicas de como manter a sua casa ou empresa sempre limpa e segura!

Eu sou Nádia Teixeira e toda quinta-feira temos um encontro marcado aqui, na coluna Café com Saúde.

Instagram: @prof.enf_nadia

Instagram Brilhar: @brilhardistribuidora

COMECE O SEU DIA COM MAIS SAÚDE E INFORMAÇÃO!