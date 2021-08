Águas Claras: drive-thru de vacinação para pessoas com 30 anos ou mais vai funcionar como 1ª dose nesta terça (3)

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

02/08/2021 21:49, atualizado às 21:50 de 02/08/2021

O Distrito Federal avança, nesta terça-feira (3), a vacinação contra a Covid-19, agora, contemplando o grupo de pessoas com 30 anos ou mais. O mutirão organizado pela secretaria de Saúde será em 79 pontos de vacinação espalhados pela capital – faculdade Unieuro apenas 1° dose -, sem a necessidade de agendamento. Além da vacinação de pessoas com 30 anos ou mais, a pasta também decidiu incluir outro grupo: adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades – síndrome de Down e diagnosticados com algum espectro de autismo. Estes, no entanto, haverá necessidade de agendamento, no site da Secretaria de Saúde, às 15h – 3 mil vagas para este grupo.

O avanço na vacinação é graças a chegada de novas no fim de semana, com destinação de 170 mil doses para imunização por faixa etária – expectativa do GDF é que as doses de esgotam com a alta adesão da população na sexta-feira (6). No fim de semana, o governador Ibaneis Rocha anunciou também outra novidade: a chegada de 290 mil novas doses, de forma escalonada, repassadas pelo Ministério da Saúde após ação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) no Superior Tribunal de Justiça (STJ), cobrando a União pelo déficit de vacinas repassadas ao DF.

“Isso vai colocar a vacinação do Distrito Federal em dia com o resto do Brasil. E poderemos abaixar para 25 anos ou até menos nos próximos dias. Aguardamos um lote na quinta-feira e outro na outra semana. Preparem o braço!”, escreveu.

Em coletiva de imprensa no Palácio do Buriti na tarde desta segunda-feira (2), o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou a declaração do governador e afirmou que o DF é capaz de vacinar mais do que qualquer outro estado. “O Distrito Federal tem capacidade de vacinar mais do que qualquer unidade da federação. O que estava faltando era vacina”, disse.

Síndrome de Down e autistas

A princípio, as 3 mil doses para adolescentes com comorbidades serão destinadas para jovens com Síndrome de Down e diagnosticados com algum espectro de autismo. Essas pessoas devem se cadastrar no site da Secretaria de Saúde antes do agendamento. A vacinação vai ocorrer na quinta (5) e sexta-feira (6).

Os pacientes com Síndrome de Down não precisam de laudo médico, o que também não é necessário para autistas que tiverem tido algum atendimento na rede pública de saúde nos últimos 12 meses. Os demais precisarão de um relatório médico, cujo modelo pode ser acessado e baixado aqui. Quem tiver qualquer dificuldade de acesso à internet para fazer o agendamento deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

Pessoas com 30 anos ou mais poderão se vacinar nos seguintes locais:

Pontos para segunda dose:

Pontos para gestantes e puérperas e segunda dose da Pfizer-BioNTech:

