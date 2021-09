Águas Claras recebe dois pontos para descarte de eletroeletrônicos

Por Pablo Giovanni | Foto: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

27/09/2021 09:05, atualizado às 09:10 de 27/09/2021

O Brasil, segundo estudo da Global e-Waste Monitor realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2017, é líder – indesejavelmente – da América Latina na produção de lixo eletrônico. Esses equipamentos, em grande parte, têm uma composição química altamente tóxicas que tragam prejuízos em todas as esferas.

Com produção anual de 1,5 tonelada de e-lixo, sendo apenas 3% coletado de forma adequada para ser reciclado ou descartado de forma apropriada, o avanço das tecnologias resultam na criação de um grande volume de eletrônicos não mais usados. A consequência? É a perda de equipamentos com potencial de mudarem a vida de muitos jovens, mas que são jogados em lixões e aterros, que prejudicam, ainda mais, o meio ambiente.

Com a problemática, a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree) e a empresa Zero Impacto Logística Reversa assinaram, na sexta-feira (24), um acordo de cooperação para reciclagem de eletroeletrônicos – esta categoria inclui os eletrodomésticos.

No contrato firmado entre as partes, a parceria visa garantir que equipamentos que estejam em desuso tenham uma destinação adequada, ao invés do lixo. Este acordo garante a instalação de vários pontos de coletas no Distrito Federal para descarte voluntário pela população. Em Águas Claras, a pasta de meio ambiente decidiu por dois pontos.

“É um marco importante; o GDF está dando um passo significativo nas políticas integradas de resíduos sólidos com essa assinatura”, comentou o assessor especial da Secretaria de Meio Ambiente, Jair Vieira Tannus Júnior. “Brasília tem uma população muito consciente na questão ambiental, o que vai possibilitar mais ainda o sucesso dessa iniciativa”, conclui.

Serviço de agendamento

No início do acordo, a parceria firmada contarão com postos de coleta em oito regiões administrativas –asas Sul e Norte, Lago Sul, Guará II, Águas Claras (dois pontos), Santa Maria, Taguatinga Sul e o Setor Bancário Norte. Para melhor o serviço, a pasta apresentou um número telefônico (61) 3301-3594 ou site da Zero Impacto Logística Reserva para agendar um horário de coleta do lixo. Para isso, a pasta pede alguns requisitos, como o peso mínimo de 30 kg. Os produtos coletados ficarão de responsabilidade da Abree.

“Essa parceria é para garantir que os produtos descartados, voluntariamente, pela sociedade, possam seguir seu destino correto, contribuindo para a economia, a redução de custo e o bem-estar do meio ambiente”, salientou o presidente da Abree, Sérgio de Carvalho Maurício.

Locais de coleta de produtos eletroeletrônicos no DF

Águas Claras – Vitrinni Shopping: Av. Castanheiras, entre as ruas 13 e 14 Norte

Águas Claras – DF Plaza Shopping:- Rua Copaíba, 01, térreo/Quiosque ZAP

Asa Sul – Posto Jarjour Asa Sul: SHCS SQ 210 – Eixo L (eixinho de baixo)

Asa Norte – Posto Jarjour Asa Norte: SHCN SQ 206 – Eixo L (eixinho de baixo)

Sema: SBN (Setor Bancário Norte), Quadra 2, Bloco K, Edifício Wagner

Lago Sul – Posto Cascol: SHIS EPDB QI 13/QL 14 Lote 1

Guará ll – Jukaf Confecções: QE 40, Rua Lote 09

Taguatinga– Posto Jarjour: CSB, 08 lotes 01/05 (próximo à EPTG)

Santa Maria:– Sede l Zero Impacto: Trecho 01, Conjunto 05, Lote 01 Polo de Desenvolvimento JK.

