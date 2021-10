Arniqueira: empresa ganha licitação e será responsável por construção de restaurante comunitário

Após processo licitatório, a empresa Bil Comércio e Serviços Ltda ganhou a disputa com as demais empresas e ficará responsável pela construção do restaurante comunitário em Arniqueira. A Novacap, responsável pelo processo de licitação aprovou a contratação da empresa, que apresentou o menor preço – cerca de R$ 4,9 milhões. A empresa vencedora deverá entregar o restaurante em até 8 meses.

“Hoje realizamos a licitação e tivemos uma empresa que apresentou menor valor. Agora, toda a documentação dela será analisada e os trâmites legais serão concluídos para que tenhamos, de forma conclusiva, a vencedora da licitação”, explicou o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Para a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Norocha Rocha, o restaurante será fundamental para moradores da região. “É uma área mapeada pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) como de grande vulnerabilidade por estar muito próxima às famílias que moram no Areal. Essa unidade vai ser uma valiosa ferramenta para garantir a segurança alimentar e nutricional dessas pessoas”, disse.

A administradora de Arniqueira Telma Rufino destacou o trabalho do governo distrital para as construções dentro da região de Arniqueira. “Agradeço imensamente ao governador Ibaneis Rocha que está empenhado em trazer melhorias para a população da nossa região. Nós fizemos a solicitação do equipamento público, realizamos reuniões conjuntas com a Novacap e a Sedes, e agora temos o fruto desse trabalho com a implantação do restaurante comunitário, que atenderá os anseios da nossa comunidade. Tenho certeza que esse será o primeiro de muitos equipamentos públicos que beneficiará nossa cidade”, destacou a administradora.

Localização

A instalação do Restaurante Comunitário de Arniqueira será na CL 109, Lote D, onde está localizada a atual Unidade de Acolhimento para Adultos e Famílias – (Unaf Areal). A Unaf é uma unidade pública de assistência social que acolhe pessoas em situação de rua e desabrigo. Nas dependências deste local existe um antigo refeitório, que será reformado para alocar o novo restaurante.

