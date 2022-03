Bolão de Águas Claras bate na trave, acerta quina e garante R$ 133 mil

Mais uma vez, apostadores do Distrito Federal bateram na trave para garantir o prêmio máximo da Mega-Sena, que estava acumulado em R$ 90 milhões. Para um bolão realizado na Casa Lotérica Primavera, na Avenida Jequitibá, a “fezinha” quase fez certo. Em um bolão de 18 cotas e oito números, sortudos de Águas Claras acertaram a quina e vão dividir R$ 133.623,16.

As dezenas sorteadas no concurso 2.460 da Mega-Sena foram 16 – 17 – 18 – 28 – 35 – 47 e aconteceu neste sábado (5/3), no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O próximo concurso promete pagar R$ 107 milhões na próxima quarta-feira (9/3).

Como jogar

Ao todo, existem mais de 12 mil casas lotéricas no Brasil, espalhadas nos 26 estados mais o Distrito Federal, com a validação de apostas até as 19h (horário de Brasília). A simples custa R$ 4,50 e durante o ano de 2021, os brasilienses andaram com pé quente: foram três apostas vencedores, sendo a última no início de outubro, com o sortudo faturando R$ 35,7 milhões, sozinho. Para poder fazer a aposta pela internet, é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número do cartão de crédito.

Probabilidade

