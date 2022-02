Bombeiros do DF vão auxiliar no resgate em Petrópolis (RJ)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal vai enviar, nesta sexta-feira (18), uma equipe formada por dez militares e três cães farejadores para auxiliar a população atingida pelas enchentes no Rio de Janeiro, após pedido de ajuda feito pelo Corpo de Bombeiros Militar desse estado. Eles vão viajar em três viaturas, com previsão de chegada em Petrópolis neste sábado (19).

Os militares enviados possuem especializações em salvamento e resgate e ficarão no Rio de Janeiro por 10 dias. Em princípio, eles serão deslocados para a cidade de Petrópolis e, de lá, em caso de necessidade, remanejados para as cidades próximas que estiverem precisando de apoio.

Desastre

Após quatro dias, a tragédia em Petrópolis já contabiliza 120 mortos e pelo menos 116 pessoas foram dadas como desaparecidas pela Polícia Civil. Contudo, não se sabe ao certo quantos moradores ainda precisam ser resgatados, de acordo com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do local. Mais de 500 militares trabalham espalhados em 52 pontos. Cerca de 24 pessoas foram resgatadas com vida e outras 849 estão desabrigadas.

