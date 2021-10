Campanha Vem Brincar Comigo arrecada 10 mil brinquedos em apenas um dia

Muita alegria e solidariedade marcaram o Dia Solidário da campanha Vem Brincar Comigo, iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) que arrecada brinquedos e livros infantis para serem doados a crianças que vivem em áreas vulneráveis do DF. O governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama Mayara Noronha Rocha participaram da solenidade, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (6).

O drive-thru instalado no recuo em frente ao Palácio do Buriti estava decorado com balões e faixas e animado com muita música. Enquanto isso, voluntários recebiam as doações feitas por servidores de órgãos da administração direta e indireta do GDF, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, além da sociedade civil: o setor de eventos – representado pela organização do Brasília Capital Moto Week; e empresas da capital, como a Padaria Pão Dourado. Os itens arrecadados serão distribuídos durante a celebração do próximo 12 de outubro, Dia das Crianças.

“Fico muito feliz pelo envolvimento das secretarias do GDF e das administrações regionais neste programa”, comemorou o governador. “Isso demonstra a união de todos e leva alegria para milhares de crianças da nossa cidade, principalmente as mais carentes. Solidariedade é a palavra chave neste momento”, finalizou Ibaneis.

Idealizadora do programa, a primeira-dama do DF destacou a importância de desenvolver o lúdico na vida dos pequenos cidadãos. “Brincadeira de criança é coisa séria. É por meio da brincadeira que as crianças trabalham seu lado cognitivo e emocional, interação com outras crianças, aquele mundo lúdico tão necessário para o desenvolvimento delas”, ressaltou Mayara.

Esta é a terceira edição do Vem Brincar Comigo. A primeira, em 2019, arrecadou cerca de 23 mil itens. No ano passado, as doações quase dobraram, atingindo a marca de 40 mil objetos. Em 2021, a campanha teve início em 30 de agosto e terminou nesta quarta (6), depois de ter seu encerramento prorrogado. Só na manhã desta quarta (6), a campanha arrecadou mais de 10 mil unidades de brinquedos, entre bonecas, bolas e carrinhos. o recebimento de doações continua até sexta (8) no Palácio do Buriti e nas administrações regionais.

Servidores mobilizados

A Secretaria de Economia entregou cerca de 2.500 itens para a campanha, fruto de uma mobilização dos servidores da pasta. O secretário André Clemente reforça a importância das ações sociais do GDF. “É muito importante a participação dos servidores e das secretarias neste tipo de campanha, visto que elas têm uma grande importância social para a nossa cidade”, avalia.

Destaque ainda para os servidores das administrações regionais e secretarias de Governo, de Desenvolvimento Urbano e Habitação, de Meio Ambiente, de Desenvolvimento Social e de Educação.

Informações da Agência Brasília*

