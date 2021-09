Campanha Vem Brincar Comigo chega na reta final; saiba como ajudar em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Depositphotos/Divulgação

22/09/2021 16:54, atualizado às 16:59 de 22/09/2021

Quase todo mundo tem um livro ou brinquedo em bom estado parado há anos, apenas pegando poeira em uma caixa ou no cantinho da casa. Apesar de envolver vários sentimentos, seja em adultos ou crianças, um brinquedo ou livro não mais utilizado pode alimentar o imaginário de crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Com idealização da primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social Mayara Noronha Rocha, a campanha “Vem Brincar Comigo” permanece arrecadando livros e brinquedos para doação até 3o de setembro. A intenção, segundo Mayara, é bater o recorde de arrecadação da edição anterior e fazer a felicidade da criançada no dia das crianças.

“Quando sociedade civil, empresariado e servidores públicos unem esforços com o propósito de fazer o bem ao próximo, é possível levarmos esperança para milhares de crianças que não podem ter um brinquedo”, afirmou a secretária, no início da atual campanha em agosto.

Nem sempre é uma tarefa fácil doar livros e brinquedos – a gente sabe -, já que muitas crianças têm apego aos seus objetos, e, acredite: é absolutamente normal, porque deve ser feito da maneira certa, para que os pequenos aprendam não apenas a doar bens materiais, como também afetivos. Para o diretor-executivo do DFÁguasClaras, Cléber Barreto, a solidariedade é um ato de amor ao próximo.

“Os livros podem ser a luz no final do túnel dessas crianças. Acreditamos que através da leitura e educação, o caminho será mais rápido para que essas crianças em situação de vulnerabilidade social melhorarem suas vidas e de seus familiares. Doe livros e brinquedos, este é o verdadeiro sentido da doação: dar algo que você gosta. O DFÁguasClaras incentiva esta causa”, afirmou.

Locais de doação

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, os pontos de arrecadação de livros e brinquedos estão acontecendo nos órgãos do GDF, batalhões do Corpo de Bombeiros, Palácio e anexo do Buriti, além da sede da Defesa Civil.

Em Águas Claras, a arrecadação acontece na administração regional de Águas Claras – Rua Manacá, Lote 02, Bloco 01. O horário, segundo a administração, é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Caso queira doar e não possa sair de casa, a administração sugere uma campanha dentro do condomínio onde mora para que os moradores coloquem suas doações, e através do contato com a assessoria de comunicação da administração (61 98187-4374), agentes da R.A possam ir buscar.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.