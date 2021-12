Caravana de Natal da Coca-Cola chega em Águas Claras neste sábado

Por Pablo Giovanni | Foto: Stella Ribeiro/G1

11/12/2021 16:10, atualizado às 16:10 de 11/12/2021

A caravana da Coca-Cola, programado pela Brasal Refrigerantes, responsável por engarrafar o refrigerante no Distrito Federal, passará neste sábado (11/12) nas avenidas de Águas Claras. O comboio, com a presença ilustre do Papai-Noel em um dos caminhões, passou em 20 das 33 regiões administrativas programadas para receber a caravana até o momento.

De escala global, a campanha da Coca-Cola completa 20 anos em 2021 no país e trará como tema “A Magia Acontece” que reforça, como o próprio nome diz: a magia quando se está junto, em momentos simples e especiais como em uma ceia compartilhada. “A Coca-Cola tem uma ligação significativa com essa época do ano, o que faz com que sejamos conhecidos por muitos como ‘a marca que criou o Papai Noel’. Desta vez, queremos celebrar a importância da conexão e empatia entre as pessoas”, disse Poliana Sousa, líder da marca Coca-Cola na América Latina.

Trajeto

Assim como nos anos anteriores, com exceção de 2020 quando a caravana foi cancelada em decorrência do agravamento da pandemia de Covid-19, o comboio com os carros da Coca-Cola partirão às 18h30 do shopping DF Plaza, em frente à ETPG. No local, haverá distribuição de balões e a presença do Papai-Noel e Urso da Coca-Cola. Para evitar aglomeração e garantir a segurança de todos, o trajeto vai priorizar avenidas largas e de grande circulação de veículos da cidade – é o caso das Avenidas Castanheiras e Araucárias. Apesar do alto índice de vacinação na capital federal, recomendamos o uso de máscara caso haja aglomeração.

