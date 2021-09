Circo entra nas últimas semanas de espetáculos em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: DFÁguasClaras/Divulgação

23/09/2021 22:56, atualizado às 23:10 de 23/09/2021

Respeitável público, senhoras e senhores, o circo está começando! Eu sei, você sente saudades de um circo né, minha filha? Um lugar mágico para muitas pessoas, que nos remete a sensações incríveis, os circos fazem com que quase todos os públicos – de qualquer idade – viagem na alegria dos palhaços, nas acrobacias e nas demais aventuras.

Após mais de um ano parados, uma portaria publicada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) no início de maio determinou a possibilidade de retomada das atividades dos circos no Distrito Federal. Os espetáculos, como a presença de engraçadíssimos palhaços, homem-aranha e patrulha canina, são do roteiro e repertório dos circos Dubai Circus e Cirque XXI, dois grupos que se uniram e estacionaram em Águas Claras.

​Máscaras, distanciamento social e álcool em gel são o novo normal do circo na pandemia, mas não deixando a tradição de lado: a diversão. Convencer o público a se reunir novamente embaixo da lona, apesar da queda do números da Covid-19, é um dos grandes desafios do circo em Águas Claras. Desafios esses que não se restringiram somente aos palcos, mas fora deles. “Antes de Águas Claras, estávamos no Areal. A gente estreou lá, veio a pandemia e paramos com os espetáculos. Foi difícil, estávamos vivendo à base de doações. O pessoal de Águas Claras e Areal foram os que mais ajudaram. Estávamos vendendo coisas na rua”, contou Jefson Benhur, responsável pelo Circus Dubai, ao portal Jornal de Brasília. Ingressos Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do circo. Os espetáculos acontecem quinta e sexta-feira, às 20h, e aos sábados e domingos em dois horários: 18h e 20h. O circo está estacionado na Av. das Araucárias, na Rua 35 Sul. Os valores, segundo o circo, são variados entre cadeiras populares e cadeiras VIP. Nas populares, criança paga R$ 10,00 e adulto R$ 20,00. Na área VIP, os pequenos pagam R$ 15,00 e os grandões R$30,00. Essas são as últimas semanas do circo na cidade.

Protocolo

Para maior segurança, o circo terá capacidade de público reduzida, aferindo a temperatura na entrada e disponibilizando álcool gel nas dependências. Só será permitido a entrada no espaço com uso de máscaras.

