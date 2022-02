Com investimento de R$ 350 mi, grupo prepara construção de shopping em Águas Claras

O Grupo PaulOOctávio pretende construir um novo shopping em Águas Claras. O evento em que selou a intenção de construir um empreendimento na cidade aconteceu na manhã de domingo (13/02) e, chamado de Manhattan Shopping, o novo empreendimento tem previsão para ser entregue em 2026 e será localizado nas ruas 16 e 17 sul.

O complexo, ao todo, custará R$ 350 milhões, com duas torres residenciais, uma comercial e um shopping, com área de 76.490 metros quadrados. O nome do empreendimento é uma homenagem ao apelido que a cidade recebe de seus moradores. “Há 30 anos, não tinha nada aqui e hoje temos uma cidade que se parece com Manhattan (bairro de Nova Iorque, nos Estados Unidos), por isso o nome do prédio”, disse o empresário, ao portal Correio Braziliense.

O empresário, que completou 72 anos neste domingo (13/02), prevê gerar mais de mil empregos durante toda a construção do complexo. O local já começou as obras e criará, por ora, 800 vagas indiretas e diretas. O evento contou com a presença de vários deputados, secretários e do administrador de Águas Claras, André Queiroz. Ao todo, o grupo gerido pelo empresário é dono de cinco shopping balados do DF.

Detalhes

O shopping terá 47 lojas, distribuídas em dois pisos, e a torre comercial vai contar com 17 pavimentos, com 170 salas, variando de 26,83m² a 331,26m². Cada uma das duas torres residenciais de 16 pavimentos terá 122 apartamentos, com imóveis conjugados ou de um quarto, todos com vaga de garagem e área privativa média de 36,48m². Caso seja entregue, o shopping se somará aos mais de 10 que já existem na cidade.

