Com tempo quente e seco, Águas Claras tem mais um dia com temperaturas acima dos 30°C

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

24/08/2021 22:20, atualizado às 22:26 de 24/08/2021

As altas temperaturas e o tempo mais seco, típicos deste período do ano no Distrito Federal complica a vida dos brasilienses, que trazem alguns transtornos que vão além do calor. Problemas respiratórios, dores de cabeça, irritações nos olhos, nariz, garganta e na pele, são algumas das ocorrências comuns.

A capital federal completa 70 dias sem chuvas e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), responsável por estimular a temperatura, o Distrito Federal não deve registrar chuvas nos próximos dias, já que uma massa de ar seco predominante na região Centro-Oeste se agravou. Segundo o Inmet, a capital registrou 32°C, com umidade relativa do ar diminuindo mais ainda, com 15% nas horas mais quentes.

Em Águas Claras não foi diferente. De acordo com a Estação meteorológica de Águas Claras, a cidade registra temperaturas elevadas na casa dos 30°C desde quinta-feira (19) e segundo a meteorologista Mamede Melo, os próximos dias serão de “sol, com poucas nuvens, seca e baixa umidade baixa”.

Orientações importantes:



➯ Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz. Não esqueça de usar máscara de proteção individual, importante neste período para evitar o contágio pelo novo coronavírus;

➯ Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Portanto, beba bastante água, mesmo sem sentir sede. Na hora do lanche ou da sobremesa, dê preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja, por exemplo. Em especial, fique atento à hidratação das crianças, idosos e dos doentes;

➯ Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

➯ Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h;

➯ Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

➯ Coloque chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

➯ Aproveite o vapor produzido pela água durante o banho para lubrificar as narinas

➯ Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos de dormir;

➯ Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas;

➯ Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis cortinas e carpetes;

➯ Procure não usar vassouras que levantam o pó por onde passam. Dê preferência para aspiradores ou panos úmidos;

➯ Ligue ventiladores de teto no modo “exaustor”, com ar direcionado para cima. Ligados para baixo, no modo “ventilação”, levantam a poeira que se mistura no ar;

➯ Não queime lixo nem provoque queimadas por descuido ou desatenção.

