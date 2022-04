Confeitaria de Águas Claras é condenada por fazer sorteio na internet e não entregar o prêmio

Uma padaria e confeitaria de Águas Claras foi condenada a indenizar uma cliente, que alegou que participou de um sorteio da confeitaria, mas não recebeu prêmio. O sorteio feito pela internet, como alega a cliente, prometia uma viagem, com tudo pago, para assistir a uma corrida do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Interlagos, em São Paulo. A decisão foi do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia.

Na decisão da magistrada Lilia Simone Simone Rodrigues da Costa Vieira, a Potiguar Pães e Confeitaria deverá pagar uma quantia pelos danos morais sofridos pela cliente. No processo, a juíza que, pela mulher ter ganho o sorteio, “gerou expectativas que veria a corrida, com ingresso, hospedagem e passagens franqueadas pela padaria”. A magistrada ainda reiterou que logo após o sorteio, “a ré deixou a cliente sem nenhuma explicação pelo descumprimento da publicidade, o que é injustificável e frustrante”.

A sentença, publicada na última quinta-feira (7/4), condenou a padaria a pagar R$ 4 mil em indenização por danos morais à cliente que participou do sorteio na internet, mas que não ganhou o prêmio de assistir a corrida em São Paulo. O DFÁguasClaras não conseguiu contato com a confeitaria referida na sentença.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.