Conheça projeto que ensina andar de skate para todas as idades, em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Núcleo Skate Brasília/Instagram

21/10/2021 13:00, atualizado às 13:04 de 21/10/2021

Chorão, do Charlie Brown Jr., é uma das primeiras coisas que vêm à cabeça quando falamos de skate. Em várias citações nas suas canções, o cantor falecido em 2013 ressaltava a importância e experiências de andar de skate em suas canções: “de skate eu vim, de skate eu vou. É desse jeito que eu sou. É o que tenho, é o que quero, é o que sei, é o que faço”, como diz a canção “Di Sk8 Eu Vou”.

Com três medalhas nas olimpíadas de Tóquio, o skate – novato nas olimpíadas – chamou a atenção de muitos brasilienses que acompanharam pela televisão a consagração de skatistas como Pedro Barros, Kelvin Hoefler e Rayssa Leal, a “fadinha”. A fadinha, inclusive, com a medalha garantida em Tóquio com apenas 13 anos, assumiu a responsabilidade em poder ajudar a quebrar a barreira do preconceito, como Chorão fazia.

“Fico orgulhosa da minha história e da história de tantas outras skatistas que estão quebrando esse preconceito, toda essa barreira. O skate não é só para os meninos, não é só para homens. Hoje posso segurar uma medalha olímpica”, comemorou a atleta quando erguia a prata.

Independente da idade, seja jovem como a Fêfê (filha do Cleber) ou da terceira idade: não tem idade e nem hora perdida para praticar skate. Este, inclusive, é o intuito do Núcleo Skate Brasília, que visa ensinar skate para pessoas de todas as idades. O núcleo tem sede em várias regiões administrativas, incluindo Águas Claras.

“É para todas as idades. Temos aulas para aprender skate com vários preços, além dos ‘rolês’. Por enquanto, a unidade em Águas Claras está fechada para manutenção, mas em breve estará aberta e esperamos a presença de mais skatista, seja jovem ou idoso”, pontuou Emanuel Parrine, instrutor de skate.

Para Emanuel, a arte e o skate são coisas que se entendem. Ele encontrou no skate o talento necessário para quebrar barreiras do desprezo e preconceito da sociedade.

“O skate é minha vida. Me abriu muitas portas quando comecei a andar ainda criança. Viajei para muitos lugares graças ao skate e por isso, faz muito sentido na minha vida. Ganhar dinheiro com uma coisa que você gosta não tem preço, é muito gratificante. Sobre os preconceitos, quebramos eles todos os dias. Cansamos de ver seguranças de estabelecimentos ou até policiais olhando torto pra gente”, desabafou.

Núcleo Skate Brasília

Excelente para o corpo, o skate, além de toda diversão, é saudável para o corpo. Por exemplo, na prática de algumas horas, a média de perda de calorias chega a 400. Além do fator peso, músculos inferiores ganham mais força e equilíbrio quando atividades de skate são feitas.

Para isso, os espaços do Núcleo Skate Brasília, além da unidade em Águas Claras, possui outros lugares para aprendizagem e prática do skate, como Noroeste, Asa Norte, Taquari, Sudoeste e Asa Sul. As aulas têm preços diversos. O Núcleo Skate Brasília fica na Avenida das Araucárias, 1525, subsolo (G1), dentro do Metrópole Shopping.

Perfil do Núcleo Skate Brasília no Instagram clicando aqui.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.