Conheça Rejane da Silva, moradora de Águas Claras e atleta paralímpica brasileira

Por Pablo Giovanni | Foto: Rejane da Silva/Instagram

16/08/2021 22:05, atualizado às 22:05 de 16/08/2021

Judô com Antônio Tenório? Futebol com seleção brasileira de Ricardinho? Goalball com Victoria Amorim? Natação com Daniel Dias? Ou atletismo com Petrúcio Ferreira? De onde virão as medalhas de ouro para o Brasil nas paralimpíadas de Tóquio 2020? O incentivo e a prática do esporte paralímpico na vida dessas e de várias pessoas têm sido de fundamental importância na busca da superação, que antecede a consagração. É no esporte, que algumas pessoas com deficiência encontram a força necessária para se superarem. A medalha olímpica é consequência disso.

O Brasil, por exemplo, chega aos Jogos Paralímpicos de Tóquio com várias metas, com a possibilidade de alcançar e fazer história: atingir os três dígitos em medalhas de ouro. Para alcançar a meta – atualmente com 87 -, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) mapeia que são possíveis conquistar 13 medalhas de ouro e garantir o lugar mais alto do pódio mais vezes, ainda mais com uma delegação tão grande, com 253 atletas vestindo a amarelinha. Entre eles, está Rejane da Silva, moradora de Águas Claras e que estará competindo a sua segunda paralímpiada, agora na modalidade tiro com arco – antes havia disputado tênis na Rio 2016. Ao DFÁguasClaras, Rejane não escondeu a felicidade de estar competindo mais uma paralímpiada e fazer o que ama: tiro com arco.

“A cada treino, a emoção aumenta, com a proximidade da competição [início em 24 de agosto]. O segredo para ser uma boa arqueira é fazer com amor, com prazer, independente do resultado, sair com a certeza que fiz o meu melhor”, afirmou Rejane.

A coragem, a determinação, a inspiração e principalmente a igualdade são os valores dos jogos. Para Rejane, a importância, além de levar os valores dos jogos, é engrandecer o nome do Brasil e do Distrito Federal com medalhas para o cenário internacional.

“Eu sempre fui muito patriota, lembro-me de na escola, sempre que tocava o hino nacional brasileiro, eu me emocionava. Ter experimentado essa emoção de estar no lugar mais alto do pódio ouvindo o hino do seu país foi uma emoção inexplicável. Você pensa em tudo, família, amigos e inclusive na sua cidade. Me sinto lisonjeada em poder representar Brasília em um evento de magnitude enorme que é uma paralímpica”, disse Rejane.

As regras do tiro com arco são as mesmas do esporte olímpico. Além das provas individuais, a modalidade ainda conta com a disputa por equipes, com três arqueiros em cada time. Independente se for individual ou em grupo, a vontade de Rejane da Silva – prata no ParaPan Americano 2021 e bronze e prata no Campeonato Brasileiro de 2020 – é clara: conquistar medalha(s).

“Todo atleta chega com o objetivo de ganhar medalha, e comigo não vai ser diferente. Independente de estar a tão pouco tempo nessa modalidade, eu quero conquistar medalha nos Jogos Paralímpicos de Tóquio”.

Testagens contra a Covid-19

A capital japonesa topou o duro desafio de sediar as olimpíadas e paralímpiada. Diferente das demais competições, a Paralímpiada de Tóquio vai acontecer de uma maneira bastante diferente por conta da pandemia da Covid-19. Ausência dos torcedores nas arquibancadas, as regras e protocolos sanitários irão também visar garantir a saúde das delegações e colaboradores durante as competições. Com todo esse trabalho, a testagem foi um dos fatores que permitiram que os jogos olímpicos acontecesse, e seguirá os mesmos moldes agora com os jogos paralímpicos.

O protocolo, segundo Rejane da Silva, está sendo seguido todos os dias pelos demais atletas da delegação brasileira, sendo que as autoridades são “pulso firme” para manter os cuidados. “Somos testados todos os dias às 07h da manhã, porque é necessário para a segurança de todos os atletas”.

Recado

Mesmo que ainda não seja o ideal, é nítido que o mundo estará mais inclusivo para pessoas com deficiência, principalmente se compararmos os dias atuais a décadas passadas, e, claro, usarmos a Olimpíada de exemplo pela grande mobilização de torcedores brasileiros que passaram à noite e madrugada acompanhando os brasileiros em Tóquio.

Com as paralímpiadas, a expectativa é que continue sendo a porta de entrada para jovens que também sonham com uma carreira esportiva. Para essas pessoas, a Rejane deixou um recado.

“Espero de coração que nossos jovens com alguma deficiência tenha essa oportunidade de praticar algum esporte e ter suas vidas transformadas, como pude ter a minha e assim levar adiante esse nosso movimento paralímpico que tem trazido tanto orgulho ao nosso país”, disse.

“Os jogos paralímpicos nas últimas edições têm conseguido passar um pouquinho do que o esporte representa na vida de uma pessoa com deficiência, como ele é capaz de não apenas transformar a vida, como também trazer uma melhor qualidade de vida, o poder de demonstrar a capacidade que temos para conquistar nossos objetivos como qualquer outra pessoa”, concluiu.

Transmissão

A cerimônia de abertura das Paralimpíadas acontecerá na segunda-feira (23). O evento começa às 8 horas da manhã (horário de Brasília).

A transmissão ocorrerá em canais de televisão paga. Em pacotes de televisão por assinatura, os quatro canais da emissora SporTV farão a cobertura.

Pela internet, é possível assistir online pelo serviço de streaming Globoplay. No entanto, apenas assinantes do pacote Globoplay + Canais terão acesso ao conteúdo das Paralimpíadas na plataforma.

Assim como a cerimônia de abertura, os jogos e as provas das diferentes modalidades das Paralimpíadas serão transmitidos pela SporTV na televisão paga. Pela internet, os jogos também podem ser vistos no Globoplay para assinantes Globoplay + Canais.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.