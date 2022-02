Defesa Civil interdita casas em Arniqueira por risco de desabamento

Em um desabamento na manhã de sábado (5/2), cinco casas precisaram ser interditadas pela Defesa Civil. De acordo com agentes da DCDF, as residências precisaram ser interditadas depois do muro de arrimo de um sobrado desabar sobre uma outra residência. Ao todo, 20 bombeiros foram mobilizados e 6 viaturas, em Arniqueira.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) foram acionadas pelo 193 sobre o desabamento de muro de arrumo. Ao chegarem no endereço, os militares perceberam que o fato aconteceu em uma encosta íngreme, e que a casa atingida estava abaixo desse muro. Segundo a corporação, parte do talude do sobrado também desabou.

“A residência diretamente atingida e outra mais abaixo e adjacente a essa, já tinham sido interditadas, anteriormente, pela Defesa Civil. Felizmente ninguém se feriu e os Bombeiros evacuaram as casas que estavam diretamente em perigo, isolaram o local e acionaram a Defesa Civil”, conta o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF).

Após a avaliação, os bombeiros e a Defesa Civil decidiram interditar 5 casas que se encontravam na mesma direção do sobrado. As 7 famílias residentes dessas unidades habitacionais foram para casas de amigos ou parentes, e a área atingida foi isolada e interditada.

