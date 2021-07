DF adianta aplicação de segunda dose da AstraZeneca e Coronavac em uma semana

A decisão foi tomada para incentivar a aplicação da segunda dose, que garante a completa imunização contra a covid-19. A antecipação é recomendada pelo Ministério da Saúde devido ao surgimento de novas variantes do vírus e depois que estudos comprovaram que a eficácia da CoronaVac é maior se o intervalo entre as duas doses for de 21 e não de 28 dias, como antes preconizado.

Para reforçar a importância da vacinação, Gustavo Rocha apresentou dados que mostraram que, nos últimos sete dias, a ocupação de leitos nos hospitais do DF caiu em todas as faixas etárias, com exceção das pessoas de 30 a 39 anos, onde a internação aumentou em 30%. “Essas pessoas são as que estão circulando, frequentando baladas e estão sendo contaminadas e internadas. A covid-19, que antes era restrita aos idosos, não escolhe mais idade”, afirmou.

Na coletiva também foi informado que a partir de 15h desta sexta-feira (30), será aberto o agendamento de mil vagas para pessoas com comorbidades. A vacinação desse grupo ocorrerá domingo (1º) e segunda-feira (2) na Praça dos Cristais.

Segunda dose

Segundo o secretário de Saúde, a aplicação da segunda dose da vacina entre as pessoas de 70 anos ou mais aumentou de 78% no último dia 25 para 103% até esta quinta-feira (29). O mesmo aconteceu com a faixa etária de 60 a 64 anos: apenas 50% desse público estava imunizado com a segunda dose há quatro dias e o percentual subiu para 70% atualmente.

“Estamos conseguindo sensibilizar as pessoas sobre a importância da segunda dose”, comemorou. De segunda (26) a quarta-feira (28) foram aplicadas 40.970 vacinas como segunda dose e 5.522 de primeira.

O secretário acredita que as 43 mil doses destinadas para o mutirão de vacinação para as pessoas com 35 anos ou mais chegarão ao fim nesta sexta-feira (30). Dessa forma, já que uma nova remessa de vacinas só chega ao DF na próxima semana, o final de semana será destinado para a aplicação de segunda dose. A vacinação continua no sábado (31), com 14 postos, e domingo (1º), com dez postos. Até o final de agosto, a Secretaria de Saúde pretende aplicar 290 mil vacinas só para segunda dose.

Variante Delta

Osnei Okumoto salientou que a Secretária de Saúde vem trabalhando arduamente para conter as infecções da variante Delta, originária na Índia e mais transmissível. Segundo ele, a Vigilância Epidemiológica identificou duas cadeias de transmissão em Planaltina, onde foram confirmados quatro casos.

“Você pega uma pessoa e essa pessoa tem contato com várias outras, abrindo a cadeia de transmissão e podendo contaminar várias pessoas. Os contaminados ficam em quarentena nas suas residências em um trabalho para tentar fazer um bloqueio e parar a transmissão”, explicou.

Além dos casos confirmados no Hospital de Apoio, quatro novos casos de funcionários do Hospital da Criança de Brasília e um paciente, uma criança com comorbidade, estão em investigação. O próprio Hospital da Criança fez o sequenciamento genético e as amostras foram encaminhadas para confirmação do Laboratório Central. “A gente tem uma preocupação muito grande com esses casos. Por isso a importância das medidas não farmacológicas como evitar aglomerações, usar máscara e higienizar as mãos”, disse o secretário de Saúde.

