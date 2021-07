DF bate recorde e atinge mais de 76 mil vacinados em um único dia

O movimento nos 96 pontos de vacinação abertos nesta sexta-feira (23) foi intenso durante todo o dia. O resultado foi um recorde no número de pessoas vacinadas na capital federal em um único dia. Das 8h às 17h, a Secretaria de Saúde vacinou 76.922 pessoas, sendo que 60.473 receberam a primeira dose, 16.213, a segunda, e 236, a dose única da vacina Janssen.

O mutirão continua neste sábado em 74 pontos que funcionarão das 9h às 17h. O Comitê de Vacinação decidiu reduzir o número de pontos de vacinação para o sábado, tendo em vista o avanço da aplicação de doses nesta sexta-feira. O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, parabeniza as equipes que trabalharam intensamente para vacinar a população do Distrito Federal. “Já são seis meses de campanha e a cada dia avançamos mais conforme recebemos mais doses pelo Ministério da Saúde”, explica. “Quero agradecer ao empenho de todos os servidores que trabalham diariamente vacinando a nossa população. Esse quantitativo de pessoas vacinadas hoje mostra todo o potencial que nossas equipes têm para alcançar cada vez mais pessoas e aumentar a cobertura vacinal”, afirma o secretário.

Okumoto destacou, ainda, que “dependemos da chegada de mais doses para avançar ainda mais na vacinação do Distrito Federal”. A campanha de vacinação já atingiu 54,39% de cobertura vacinal, considerando os indivíduos que receberam a primeira dose ou a dose única, e 21,44% para aqueles que completaram a imunização, recebendo a segunda dose ou a dose única. Em números, a capital federal já vacinou 1.209.244 pessoas com a D1, 447.937 com a D2 e 47.201 com a dose única. Dia movimentado Para o mutirão de vacinação contra a covid-19, a Secretaria de Saúde destinou 100 mil doses de vacina para serem aplicadas entre sexta (23) e domingo (25). Apesar do grande movimento, as equipes cumpriram seu papel em vacinar quem procurou os pontos. Simone Costa Lopes, 41 anos, é moradora de Ceilândia e recebeu a primeira dose na Unidade Básica de Saúde 11. “Para mim, está sendo muito importante receber a vacina e acho que todos nós devemos ter essa conscientização de estarmos vindo tomar a vacina. Não apenas para o nosso bem, mas para o bem do próximo também, viva o SUS!”. A enfermeira da UBS 11 de Ceilândia Pollyanna Santos Magalhães participa diretamente do processo de vacinação e fala o quanto é importante para ela vivenciá-lo . “É uma alegria estar participando de um momento histórico e tão importante. Estamos em festa aqui na UBS, todos estão muito felizes por participar deste momento na vida das pessoas”, considera. Jairon Carvalho de Sousa, 42 anos, também é morador de Ceilândia e foi vacinado no Centro de Ensino Fundamental 32 de Ceilândia. Para ele foi um “um alívio” tomar a primeira dose da vacina. “Quero agradecer a todos que trabalham diretamente na vacinação. Estou muito feliz.” Neste sábado, o público-alvo do momento pode procurar um dos 74 pontos que estarão abertos para iniciar o esquema vacinal, ou finalizar o ciclo.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.