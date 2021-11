DF deixa de exigir aferição de temperatura em estabelecimentos

A partir desta segunda-feira (8), a aferição de temperatura está dispensada para frequentadores de diversos estabelecimentos no Distrito Federal. De acordo com decreto local, que flexibiliza as regras de contenção da transmissão da covid-19, pessoas com temperatura corporal acima dos 37,8ºC poderão circular no ambiente, sem ter a entrada barrada. A autorização vale para estabelecimentos comerciais, templos religiosos, eventos de competição esportiva, cívicos, corporativos e gastronômicos, shows, feiras e exposições culturais.

Máscaras

Na semana passada, o uso de máscaras faciais deixaram de ser obrigatórias em ambientes abertos no DF, e as aulas presenciais em escolas públicas foram retomadas com 100% da capacidade das turmas. Os estabelecimentos comerciais também já podem funcionar no horário permitido em alvará, sem restrições.

A flexibilização das regras para contenção da covid-19 ocorre no momento em que o DF registra a taxa de transmissão de 0,76, índice que indica a tendência de desaceleração da epidemia. Há uma semana, registrava 0,73. Quando esse valor é igual ou maior que 1, a tendência é de aumento do contágio.

Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, divulgado na sexta-feira (5), a capital federal já registrou 10.911 mortes por covid-19 e 515.639 casos confirmados, em 97,5% desses casos os pacientes foram recuperados.

Com informações da Agência Brasil*

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.