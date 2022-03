DF espera receber vacinas para aplicar 4ª dose em idosos acima de 80 anos

Após o Ministério da Saúde recomendar a aplicação da segunda dose de reforço para idosos acima de 80 anos, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) decidiu acatar a orientação, mas aguardará o encaminhamento de uma nova nota técnica e de doses da Pfizer — preferencialmente para a aplicação. Atualmente, o DF aplica a quarta dose apenas para a população imunossuprimida.

“Como todos sabem, somos bastante alinhados com o Ministério da Saúde através das notas técnicas. Eles já encaminharam (a nota), porém fizemos alguns questionamentos e solicitações para que nos mandem doses (Pfizer), porque estamos precisando. Assim que tivermos uma nova nota técnica e as doses, estaremos divulgando porque queremos começar a vacinação para idosos com 80 anos imediatamente”, disse o secretário da Saúde, general Manoel Pafiadache.

A orientação da pasta nacional prevê que a aplicação da segunda dose de reforço contra a covid-19 seja feita quatro meses após a primeira de reforço, para idosos com mais de 80 anos. O Ministério da Saúde orientou que seja aplicada, preferencialmente, a vacina da Pfizer. De acordo com o portal vacinômetro da SES-DF, cerca de 66.690 vacinas da Pfizer estão disponíveis na rede de frio.

“Janssen e AstraZeneca também podem ser utilizadas no novo reforço de idosos, independentemente do imunizante anterior. O Ministério da Saúde reforça que há vacinas da Pfizer suficientes para aplicação neste grupo. Alguns estados também informaram que têm esses imunizantes em estoque”, disse a pasta nacional, nas redes sociais.

No Distrito Federal, residem, aproximadamente, 42 mil pessoas com mais de 80 anos — projeção do IBGE e cálculo da distribuição por região administrativa da Codeplan de 2020. Ainda na rede de frio do GDF, há cerca de 93.100 doses da Janssen e nenhuma da AstraZeneca — última remessa da vacina inglesa fabricada pela Fiocruz no Brasil foi recebida no dia 15 de março.

Vacina da gripe

A partir de 4 de abril, o Distrito Federal vai iniciar a campanha de vacinação contra a gripe. De acordo com a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), a primeira etapa atende idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde. Inicialmente, a pasta já recebeu 96 mil doses, e a expectativa é desembarcar no Aeroporto de Brasília uma nova remessa do Ministério da Saúde na sexta-feira (25/3).

Dividida em duas etapas, a primeira deve ter início na segunda-feira (4/4), com término em 2 de maio. Seguindo a campanha nacional, o DF prevê iniciar a segunda etapa em 3 de maio, ofertando as doses da Influenza para a população restante. Veja abaixo quais serão os grupos incluídos na segunda etapa da influenza.

-Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias;

-Gestantes e puérperas;

-Povos indígenas;

-Professores;

-Pessoas com comorbidades;

-Pessoas com deficiência permanente;

-Integrantes das Forças Armadas, de Salvamento e Segurança;

-Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

-Trabalhadores portuários;

-Funcionários do sistema prisional;

-Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;

-População privada de liberdade.

“Já recebemos doses o suficiente para iniciar esse público (idosos de 60 anos e profissionais da saúde), e tão logo começarmos a receber mais remessas, será ampliado para os demais grupos”, disse o subsecretário da Vigilância à Saúde, Divino Valero.

Vacina

Anteriormente, a vacina da gripe em circulação no Distrito Federal não contemplava a proteção da cepa H3N2, que atingiu o Distrito Federal em meados de janeiro e fevereiro. Com a nova campanha, o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan, em 2022, será mais efetiva na proteção das cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

