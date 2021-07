Drive-thru de vacinação em Águas Claras aplicará

somente 1ª dose

Por Pablo Giovanni | Foto: SES-DF/Divulgação

22/07/2021 22:01, atualizado às 22:10 de 22/07/2021

A vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 37 anos começa nesta sexta-feira (23) no Distrito Federal. Segundo o GDF, as doses serão aplicadas até domingo (25), sem necessidade de agendamento.

Com a falta de agendamento, a gestão da Saúde aumentou os pontos de vacinação para minimizar as filas. Ao todo, são 96 unidades que estarão abertas nos locais para atender as idades incluídas na campanha. Inicialmente, o governo havia afirmado que seriam 100 postos.

Em vários pontos do DF, haverá locais de vacinação para tomar a primeira e segunda dose. Em Águas Claras, segundo a secretaria da Saúde, apenas aplicação da 1ª dose, na faculdade Unieuro, com horário seguindo o mesmo de costume: sexta-feira, das 9h às 17h e sábado e no domingo, o atendimento ao público também é o mesmo, das 9h às 17h.

Nos demais pontos de vacinação na capital (imagem acima), segue o mesmo cronograma dos dias anteriores: postos de saúde, funcionamento das 8h às 17h e nos drive-thrus, das 9h às 17h.

Grávidas e puérperas – mulheres com até 45 dias de pós-parto – não serão atendidas durante o mutirão. A vacinação deste público, segundo a pasta, será retomada na segunda-feira (26). Osnei Okumoto, secretário de Saúde, afirma que 100 mil doses serão disponibilizadas nos pontos de vacinação para a primeira dose, para pessoas com 37 anos ou mais. “Teremos postos atendendo com primeira dose; outros com primeira e segunda dose; e outros somente com segunda dose. Organizamos as nossas equipes para que possam atender sem a necessidade de agendamento, como ocorreu lá no início da vacinação. Assim, esperamos vacinar até 100 mil pessoas com a primeira dose neste fim de semana”, disse.

Expectativa é alta

Ao todo, a expectativa do Governo do Distrito Federal (GDF) estima que as faixas etárias de 37, 38 e 39 anos tem 500 mil pessoas. Apesar do público ser extremamente alto, serão destinadas 100 mil doses e a expectativa do GDF é que sejam todas usadas.

Caso sobrem doses do mutirão de vacinação do fim de semana, na segunda-feira (26), o esquema terá continuidade. Segundo o GDF, não há agendamentos marcados para esta sexta.

Para garantir o serviço em mutirão, a pasta convocou 500 profissionais para atuarem exclusivamente nas bases de vacinação. Haverá ainda 23 carros para a logística e distribuição das doses, inclusive se houver necessidade de reposição.

