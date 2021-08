Família de Águas Claras busca professor de educação física desaparecido

Por Pablo Giovanni | Foto: Divulgação/Redes Sociais

17/08/2021 19:25, atualizado às 19:30 de 17/08/2021

Uma família de Águas Claras procura por um parente que está desaparecido. Marcelo Lafourcade Asmus, de 51 anos, foi visto pela última vez na manhã de segunda-feira (16) saindo do condomínio onde mora, em Águas Claras.

Segundo o porteiro do condomínio que presenciou a saída do morador, Marcelo saiu às 6h da manhã. Ele estava em deslocamento para dar uma aula, em uma academia da 106 Norte, na Asa Norte. Segundo familiares, por volta das 8h30, o seu aplicativo de conversas WhatsApp foi desativado e segundo constatado, o instrutor não chegou à academia, onde tinha aula marcada. “O WhatsApp dele foi desconectado na segunda-feira de manhã, saiu do ar totalmente. Tentamos contato com ele de todas as formas possíveis e nada. Também não recebemos nenhum retorno dele”, contou a ex-esposa e jornalista Carolina Lins Bahia, ao Jornal de Brasília. A família divulgou informações sobre o veículo de Marcelo Lafourcade. Ele dirigia um KWID branco com placa REC 7J27, onde o veículo foi visto pela última vez saindo de Goias em direção à Bahia, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). “É muito difícil ver que ele saiu de casa por conta própria, sem avisar ninguém. Continua uma preocupação muito grande por aqui. Porque ele saiu assim? Onde ele está? Ele foi embora sem deixar bilhetes. O apartamento dele está cheio. Só queremos saber se ele está bem”, desabafou Carolina Bahia. Ajude Caso alguém tenha informações sobre um desaparecido, entre em contato com a família pelo número (61) 99981-2596 ou pelo 197 da polícia. A PCDF também pode ser contatada pelo: WhatsApp: (61) 98626-1197

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

197 Denúncia On-line: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197

