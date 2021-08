Festival Mês da Fotografia expõe obras na estação de metrô em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Henrique Ferreira/Divulgação

04/08/2021 09:00, atualizado às 09:00 de 04/08/2021

A pandemia afetou setores do mundo inteiro, e com o da cultura não foi diferente. Muitos produtos tiveram que migrar para o modo digital para conseguir chegar ao público. Apesar da estarmos ainda em período de pandemia, a 9ª edição do Festival Mês da Fotografia 2021 retorna com eventos presenciais, após uma versão totalmente virtual no ano passado. Como as edições anteriores, a exposição contará com imagens de fotógrafos profissionais e amadores.

O tema desta edição retrata a “Fotografia e a Semana da Arte Moderna”, sendo expostas artes que refletem sobre os rumos que o movimento modernista imprimiu à produção artística brasileira, em especial à fotografia dos séculos 20 e 21.

Comemorado em 19 de agosto, a fotografia é uma das invenções mais extraordinárias da história da humanidade e que revolucionou a sociedade a partir de meados do século XIX, assim como a cultura, a economia, as arte e etc. Totalmente gratuito, a intenção do festival é trazer exatamente isso: cultura. Em modelo online e presencial, as obras serão expostas na estação de metrô de Águas Claras, shopping DF Plaza e até dentro dos trens, além de outros locais de exposição. A programação do festival vai até 31 de agosto e começou nesta terça-feira (3).

Debates online

A programação do Festival Mês da Fotografia também inclui encontros, debates e mesas redondas que acontecem pela internet, com acesso gratuito. Para assistir, basta clicar no pôster da atividade no site do festival.

O primeiro bate-papo é na quarta-feira (4), às 19h30, quando Rubens Fernandes Júnior e Carolina Soares falam sobre o tema do festival “Fotografia e a Semana de Arte Moderna”.

Confira aqui a programação completa

Também no portal online, é possível conferir a “Exposição de Fotografia Inclusiva”, que conta com trabalhos de 21 pessoas que têm deficiência visual. As obras ficam disponíveis até o fim do mês.

Veja abaixo onde estão expostas as obras do festival:

VII Exposição Coletiva de Fotografias do Centro-Oeste

Local: espaço cultural do DF Plaza Shopping – visitação: de segunda a sábado das 10h às 22h

Local: estação de metrô Águas Claras – visitação: de segunda a sábado das 5h30 às 23h30, aos domingos e feriado das 7h às 19h

Exposição Outras Estações – Lente Cultural

Local: Vagões Femininos do Metrô

Visitação: de segunda a sábado das 5h30 às 23h30, aos domingos e feriado das 7h às 19h

Exposição de Fotografias do Guará – Segue a noite, segue o dia

Local: estação de metrô Guará

Visitação de segunda a sábado das 5h30 às 23h30, aos domingos e feriado das 7h às 19h

Exposição de Fotógrafas de Taguatinga – Artistas do Bairro

Local: Galeria Olho de Águia, na CNF1, loja 12, edifício Praiamar, Taguatinga Norte

Visitação: de terça a sábado, das 17h às 0h

Intervenção Fotográfica Feira do Produtor de Vicente Pires – Antropofagia: reflexões fotográficas

Local: Feira do Produtor de Vicente Pires, localizada na rua 04-A, A/E

Visitação: de terça e sexta, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos das 7h às 15h

Intervenção artística Mercado Sul é do Povo – Taguatinga

Local: Mercado Sul de Taguatinga

Visitação: espaço aberto

Projeção fotográfica no Museu Nacional da República

Local: Praça do Museu Nacional da República, localizado na Esplanada dos Ministérios

Data: 19 de agosto, das 19h às 21h.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.