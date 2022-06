O prazo para os interessados vai até o dia 29 de junho. A capacitação é para as áreas de administração, informática, logística, recursos humanos, barbeiro, costureiro, manicure, marceneiro, robótica, programador de jogos eletrônicos, cuidados de crianças, cuidador de idosos, ente outros (veja mais abaixo).

Tanto as inscrições quanto os cursos são de graça, e 20% das vagas são destinadas a candidatos com deficiência ou com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os cursos serão oferecidos nas escolas técnicas de:

Ceilândia : QNN 14, Área Especial

: QNN 14, Área Especial Águas Claras : QS 7 lotes 2, 4, 6 e 8, Avenida Águas Claras

: QS 7 lotes 2, 4, 6 e 8, Avenida Águas Claras Asa Sul : SGAS II, Setor de Grandes Áreas Sul 602

: SGAS II, Setor de Grandes Áreas Sul 602 Planaltina : entre as Avenidas Contorno e Independência, Setor de Saúde

: entre as Avenidas Contorno e Independência, Setor de Saúde Guará II: EQ 17/19 Lote A

Escola técnica de Ceilândia

Curso técnico de nível médio em Administração

Períodos: matutino, vespertino e noturno

Vagas: 105 por turno, sendo 20% para candidatos com deficiência ou TEA

Curso técnico de nível médio em Informática

Períodos: matutino, vespertino e noturno

Vagas: 105 por turno, sendo 20% para candidatos com deficiência ou TEA

Curso técnico de nível médio em Logística

Períodos: matutino e noturno

Vagas: 70 por turno, sendo 20% para candidatos com deficiência ou TEA

Curso técnico de nível médico integrado à Educação de Jovens e Adultos de técnico em Administração (à distância)

Vagas: 100, sendo 20% para candidatos com deficiência ou TEA

Curso técnico de nível médico integrado à Educação de Jovens e Adultos de técnico em Informática (à distância)

