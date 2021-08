Hemocentro orienta sobre vacinação e doação de sangue

Com o avanço da aplicação da vacina contra covid-19 no Distrito Federal, a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) registrou alta nos casos de impedimento à doação de sangue por causa do intervalo entre a imunização e o ato solidário. Apenas em julho de 2021, 35 pessoas não puderam doar sangue porque haviam se vacinado recentemente. Em todo o primeiro semestre de 2021, 68 candidatos foram barrados pelo mesmo motivo.

Como mais de 41% dos doadores do Hemocentro têm entre 18 e 29 anos – faixa etária que vem sendo contemplada nas últimas semanas pela campanha de vacinação –, a fundação está reforçando a orientação aos doadores sobre o cumprimento dos prazos necessários entre a imunização e a doação de sangue.

Para o chefe da Divisão Técnica do Hemocentro, Alexandre Nonino, o foco permanece no incentivo à doação, para que o atendimento aos pacientes da rede pública aconteça com segurança. “Nossa missão diária é manter o bom movimento de doadores para que os estoques permaneçam em níveis seguros”, afirma.

“Sabemos que o público jovem é bastante assíduo e doa regularmente, então estamos reforçando as informações para que eles se vacinem e retornem ao Hemocentro no tempo correto”, pontua Alexandre Nonino.

Prazo de impedimento

Das vacinas disponíveis no Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, a Coronavac (Sinovac/Butantan) impede a doação de sangue por dois dias após cada dose. Já a vacina de Oxford (AstraZeneca/Fiocruz), a Pfizer/BioNTech e a Janssen impedem a doação por sete dias após cada dose.

“Como as vacinas podem ocasionar reações como febre ou sintomas similares a uma infecção, que são sinais impeditivos à doação, esse tempo é necessário para resguardar a segurança da doação e evitar, por exemplo, que a bolsa de sangue não seja utilizada”, explica Nonino.

O prazo de impedimento de outras vacinas está indicado no site do Hemocentro.

Agendamento de doações

Para evitar aglomerações, doadores devem agendar atendimento por meio do site agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160, opção 2. Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente, a recomendação é consultar o site do Hemocentro para saber se está apto a doar sangue.

