Homem armado rende e ameaça jovens com arma em meio ao trânsito, em Águas Claras

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta-feira (9/2) mostra um homem, na rotatória da universidade Unieuro, em Águas Claras, apontando o revólver para dois jovens, de 21 e 25 anos. As filmagens, gravadas por um morador da cidade, mostra o exato momento em que o homem rende os dois jovens no gramado do balão e começa a revistá-los, proferindo vários xingamentos.

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 20h40 desta terça-feira (8/2). No vídeo, o homem armado, que ainda não foi identificado, estava dirigindo um Nissan Versa, disse, de acordo com as filmagens, ter levado uma fechada de trânsito e por isso decidiu abordar o veículo onde os jovens estavam. Aos policiais, os jovens disseram que o homem tirou o revólver e apontou para um dos jovens, com o carro ainda em movimento, e ordenou para que parasse o veículo. “Não usa a porr# do celular (no trânsito). Você ia fazer eu capotar (o carro). Meu filho está ali dentro”, disse. Após chutar um dos jovens, o homem “quase” arranca a porta do veículo e, ainda apontando a arma, volta ao veículo e vai embora. Os jovens afirmaram aos policiais na delegacia que desviaram de um buraco na via. Veja.

Os jovens registraram boletim de ocorrência na 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), mas o caso será investigado pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). As vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) e o carro passará por perícia.

